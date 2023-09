USV Krakaudorf untermauert Heimstärke - Gaal mit zwei Platzverweisen

Details Samstag, 09. September 2023 20:13

Durch ein 4:2 holte sich USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf in der Partie gegen UFC Gaal drei Punkte. UFC Gaal war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Die Fans waren trotzdem gespannt, welches Team dieses Spiel für sich entscheiden würde.

Knappe Führung und ein früher Wechsel

Die Sonne strahlte über Krakaudorf, als sich die Mannschaften des USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf und des UFC Gaal auf dem Rasen für ein spannendes Duell in der Gebietsliga Mur bereit machten. Kaum war der Anpfiff erfolgt, da zeigte sich die erste Chance des Spiels. Hlebaina setzte zum Schuss an, doch Torwart Breitenberger konnte den Ball sicher abwehren.

Hlebaina schoss in der Folge knapp am Tor vorbei - die Krakaudorf-Abwehr blieb stabil. In der 13. Minute gab es die erste Gelbe Karte des Spiels, und sie ging an UFC Gaal, genauer gesagt an Johannes Steffl nach einem Foulspiel. In der 18. Minute vollzog UFC Gaal einen frühen Wechsel, Johannes Steffl verließ das Feld und Matthias Hopf betrat es.

Die Fans jubelten! In der 23. Minute gelang Manuel Macheiner ein Treffer, und USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf ging mit 1:0 in Führung.

Das is das Ding, ein abgefälschter Schuss von 20 m schlägt ein Andre Kendlbacher, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft, der USV Krakaudorf, zeigte sich gefährlich vor dem Tor. Pirker verpasste nur knapp den Ausbau der Führung. Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 1:0. Nach dieser spannenden ersten Halbzeit gingen die Teams in die Pause, und die Zuschauer freuten sich auf die zweite Hälfte.

Anpfiff zur 2. Halbzeit! Tor, Toor, Tooor für UFC Gaal zum 1:1 durch Matthias Hopf

Die zweite Halbzeit begann, und die Spannung stieg erneut. Weißenbacher lief allen davon, scheiterte jedoch nur knapp am Tor. Doch kurze Zeit später gab es Aufregung. Ein Elfmeter wurde für Gaal gepfiffen- daraus entstand in der 53.Minute das 1:1. Matthias Hopf traf und glich das Spiel aus.

Die Antwort der Heimmannschaft folgte prompt. In der 64. Minute erzielte Mario Pirker per Kopf das 2:1 für USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf. Doch die Gäste ließen nicht locker. In der 68. Minute gelang ihnen durch einen Freistoß von Michael Poellauerder Ausgleich und es stand 2:2.

In der 69. Minute wurde von Lucas Lerchbacher UFC Gaal des Feldes verwiesen, nachdem er sich eine Rote Karte nach einer Tätlichkeit eingehandelt hatte. Krakaudorf nutzte die Überzahl aus und erzielte in der 72. Minute erneut ein Tor, erneut durch Mario Pirker, erneut per Kopf.

In der 75. Minute gab es erneut einen Elfmeter, diesmal für Krakaudorf. Tobias Moser trat an und verwandelte sicher zum 4:2 für die Gastgeber.

Das Spiel neigte sich dem Ende zu und die Heimmannschaft hatte die Oberhand. In der 86. Minute sah Gerhard Breitenberger von UFC Gaal ebenfalls die Rote Karte, diesmal nach einem Torraub.

Der Tormann räumt Macheiner ab und geht auch Andre Kendlbacher, Ticker-Reporter

Das Spiel endete mit 4:2

Krakaudorf hatte bei herrlichem Sommerwetter triumphiert und sich die drei Punkte gesichert. Die Zuschauer erlebten ein packendes Spiel- wir dürfen gespannt sein, wie es für beide Mannschaften in der Gebietsliga Mur weitergeht.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Krakaudorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Offensivabteilung von USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 14-mal zu. Die bisherige Spielzeit von USV Krakaudorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Krakaudorf verbuchte insgesamt vier Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

UFC Gaal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen USV Krakaudorf – UFC Gaal bleibt weiter unten drin. UFC Gaal schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 14 Gegentore verdauen musste. Sechs Spiele und noch kein Sieg: UFC Gaal wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Als Nächstes steht für Krakaudorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen FC Frojach. UFC Gaal tritt bereits zwei Tage vorher gegen TUS Raika Neuwirt Schöder an (19:30 Uhr).

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Marcel Kleinferchner - Paul Feuchter, Adrian Shatri, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Tobias Georg Moser - David Hlebaina (K), Manuel Macheiner, Fabian Weißenbacher, Mario Josef Pirker - Rafael Selman Lindschinger



Ersatzspieler: Elmar Stefan Schattner, Rene Wallner, Lukas Thanner, David Kleinferchner, Moritz Moser



Trainer: Alexander Jesner

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Gerhard Breitenberger - Lucas Lerchbacher, Elias Sandtner, Sebastian Schaffer - Maximilian Gaugusch, Michael Grasser, Alexander Kammersberger, Michael Pöllauer (K), Tobias Feldbaumer, Dominik Weitenthaler - Johannes Steffl



Ersatzspieler: Thomas Tiroch, Matthias Hopf, Jan Hauser, Marc Holzer



Trainer: Herbert Müller Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf – UFC Gaal, 4:2 (1:0)

78 Tobias Georg Moser 4:2

70 Mario Josef Pirker 3:2

66 Michael Poellauer 2:2

66 Mario Josef Pirker 2:1

53 Matthias Hopf 1:1

23 Manuel Macheiner 1:0

