Tus St.Peter am Kammersberg Juniors unterliegen FSC Pöls mit 3:6 in der Gebietsliga Mur

Details Sonntag, 10. September 2023 21:12

In einem torreuichen Duell in der Gebietsliga Mur standen sich die Tus St.Peter am Kammersberg Juniors und der FSC Pöls gegenüber. Mit 3:6 verlor der Gast deutlich gegen Pöls. FSC Pöls erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Safet Sadikovic ist mit seinem Team gut in der neuen Saison unterwegs

Die Gäste führten schon kurz nach dem Anpfiff

Das Spiel begann mit einem vielversprechenden Anpfiff und einer Neuerung in der Startaufstellung der Juniors - erstmals in dieser Saison stand Raphael Rieser zwischen den Pfosten. Gleich sechs Mal musste er den Ball aus dem Netz holen.

Die Gäste aus Pöls legten früh los und brachten sich bereits in der 2. Minute in Führung. Nach einem Eckball landete der Ball im Netz und Nummer Daniel Steiner konnte den Treffer verbuchen. Nur zehn Minuten später erhöhte der FSC Pöls auf 2:0, als Marco Berghofer einen satten Schuss aus der Distanz abfeuerte.

Die Pölser zeigten sich in der ersten Halbzeit äußerst abgebrüht und ließen wenig Raum für die Juniors. Dennoch gelang den Juniors in der 39. Minute ein Anschlusstreffer. Christian Kreis spielte zwei Verteidiger aus und schob den Ball ins lange Eck.

Doch der FSC Pöls setzte seine Offensivbemühungen fort und erzielte kurz vor der Halbzeitpause das 1:3, Jonas Lang verwandelte eine Flanke direkt. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 1:3.

Am Ende des Spiels wurde es zu einem Torfestival

Die Juniors fanden sich zu Beginn der zweiten Halbzeit in ihrer eigenen Hälfte wieder, wurden aber zunehmend stärker. In der 59. Minute gelang ihnen ein weiterer Treffer, als Kreis Christian den Torhüter umspielte und den Ball trocken ins Netz schob. Kurz darauf bekamen die Juniors einen Elfmeter zugesprochen, doch der Versuch blieb ungenutzt.

Die Gastgebeber zeigten in der zweiten Halbzeit eine starke Phase, konnten jedoch ihre Chancen nicht in Tore ummünzen. Der FSC Pöls nutzte dies aus und erhöhte in der 75. Minute auf 4:2 für die Gäste. Es folgte das 2:5:

Tor, Toor, Tooor für FSC Pöls zum 2:5 Marco Berghofer flach ins Eck lorenz.stock, Ticker-Reporter

In der Schlussminute erhöhte David Rieger mit seinem zweiten Tor und nach Querpass auf 2:6. In der Nachspielzeit traf der Gast zum letzten Tor in dieser Begegnung. Das Spiel endete schließlich mit einem Endergebnis von 3:6 für den FSC Pöls,.

Insgesamt war es ein spannendes Spiel mit vielen Toren und Wendungen. Die Tus St.Peter am Kammersberg Juniors werden nun hart an ihrer Defensivarbeit arbeiten müssen, während der FSC Pöls sich über einen wichtigen Auswärtssieg freuen kann.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei Tus St.Peter am Kammersberg Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist Tus St.Peter/K. Juniors eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht St.Peter/K. Juniors im Mittelfeld der Tabelle.

Der Angriff von Pöls wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 17-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte Pöls an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FSC Pöls vier Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. FSC Pöls ist seit drei Spielen unbezwungen.

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt. Pöls setzte sich mit diesem Sieg von Tus St.Peter/K. Juniors ab und belegt nun mit 13 Punkten den dritten Rang, während St.Peter/K. Juniors weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Kommende Woche tritt Tus St.Peter am Kammersberg Juniors bei USV PL Soundpark Seckau an (Samstag, 13:30 Uhr), am gleichen Tag genießt FSC Pöls Heimrecht gegen FC Raiffeisen Weißkirchen.

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Raphael Rieser, Bastian Brunner, Michael Kreis, Manuel Sigl, Mika Brunner, Christian Kreis, Lorenz Stocker, Patrick Feichtner, Dominik Siebenhofer, Johannes Stocker (K), Daniel Berger



Ersatzspieler: Manuel Plank, Sandro Siebenhofer, Markus Künstner, Marian Krapfl, Julian Schmiedhofer, Raphael Christian Hofer



Trainer: Karlheinz Wieser

Pöls: Fabian Weinke - Clemens Seidlinger (K), Marco Berghofer, Markus Blieml, Daniel Steiner, Marcel Steiner - Rene Miedl, Thomas Seidlinger, Lukas Marchl - Jonas Lang, Astrit Basha



Ersatzspieler: Dominik Hasler, Michael Schneidl, Lukas Ruef, Elias Gmeinbauer, David Rieger, Florian Stuhlpfarrer



Trainer: Safet Sadikovic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Tus St.Peter am Kammersberg Juniors – FSC Pöls, 3:6 (1:3)

94 Sandro Siebenhofer 3:6

90 David Rieger 2:6

86 Marco Berghofer 2:5

76 David Rieger 2:4

55 Christian Kreis 2:3

45 Jonas Lang 1:3

34 Christian Kreis 1:2

12 Marco Berghofer 0:2

2 Daniel Steiner 0:1

