Schaffer Festspiele - Hattrick gegen den UFC Gaal

Zur Pause führten die Gäste mit 2:0

Die Partie begann mit dem Anpfiff durch Schiedsrichter Martin Lödl und versprach von Beginn an Spannung und Action auf dem Spielfeld. Denn bereits in der 5. Minute sorgte Alex Schaffer für Aufsehen, als er das erste Tor des Spiels erzielte und TUS Raika Neuwirt Schöder mit 1:0 in Führung brachte. Die Gaal-Mannschaft versuchte, sich ins Spiel zu kämpfen - Schöder war jedoch schon in der ersten halben Stunde das Team mit den größeren Spielanteilen.

Gute Chance Schöder! Stolz T. spielt einen wunderschönen Ball auf Dorfer, dieser bringt in gefährlich vor‘s Tor aber Prielling trifft das Tor nicht. Ruf Teddybär 1-4, Ticker-Reporter

Nun musste sich aber der Gästekeeper Michael Rissner mehrfach auszeichnen, den die Gastgeber kamen zu ihren Chancen.

Schöder dominierte insgesamt das Geschehen in der ersten Halbzeit und setzte die Gaal-Abwehr unter Druck. In der 45. Minute erhöhte Schaffer mit seinem zweiten Tor und mit einem präzisen Schuss auf 2:0 für Schöder. Dieser Doppelpack von Schaffer kurz vor der Halbzeitpause sorgte für eine komfortable Führung für Schöder.

Nach dem Seitenwechsel begann die zweite Halbzeit mit dem Anpfiff, aber die Partie schien etwas an Fahrt zu verlieren. In der 66. Minute verlor der normalerweise schnelle Prieling von Gaal ein Laufduell gegen den letzten Mann von Gaal. Trotz einiger Chancen für beide Teams blieb es lange Zeit beim 2:0.

Hattrick in der 82.Minute

Dann, in der 82. Minute, krönte Schaffer sich mit einem Hattrick, als er den Torhüter überwand und das 3:0 für TUS Raika Neuwirt Schöder erzielte. Torwart Michael Kolland hatte Pech und traf den Ball nicht, während Schaffer den Ball ins Tor schob.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Sieg für TUS Raika Neuwirt Schöder. Die Mannschaft aus Schöder zeigte eine starke Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Die Gebietsliga Mur-Fans wurden mit einem unterhaltsamen Spiel belohnt, das TUS Raika Neuwirt Schöder als Sieger verließ. Dieser Sieg wird zweifellos das Selbstvertrauen der Schöder-Mannschaft stärken, während der UFC Gaal nach Möglichkeiten suchen wird, in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

UFC Gaal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Derzeit belegt das Heimteam den ersten Abstiegsplatz. UFC Gaal muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Mur markierte weniger Treffer als UFC Gaal.

TUS Schöder holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die drei Zähler katapultierten TUS Raika Neuwirt Schöder am Freitagabend vorläufig in der Tabelle auf Platz sieben. In dieser Saison sammelte TUS Schöder bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

UFC Gaal tritt am Samstag, den 23.09.2023, um 17:00 Uhr, bei Tus St.Peter am Kammersberg Juniors an. Einen Tag später (14:30 Uhr) empfängt TUS Raika Neuwirt Schöder FC Frojach.