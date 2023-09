USV Seckau besiegt die St.Peter Juniors mit 3:1

Details Samstag, 16. September 2023 16:11

Durch ein 3:1 holte sich USV Seckau in der Partie gegen Tus St.Peter Juniors drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Seckau die Nase vorn. Dieses spannende Duell versprach von Beginn an unterhaltsamen Fußball und wurde den Erwartungen gerecht.

Das Spiel begann mit sofortiger Action auf dem Feld. Die Gäste hatten sich hier was vorgenommen.Doch es war der Gastgeber, der die Führung übernahm. In der 7. Minute erzielte der USV PL Soundpark Seckau durch einen Freistoßtreffer von Andreas Steinberger, das 1:0. Die Gastgeber setzten weiterhin auf Angriff und kamen in der 41. Minute gefährlich nahe an ein weiteres Tor, doch der Torwart der Juniors Manuel Plank zeigte sich in Bestform. Mehrere gefährliche Aktionen von den Gastgebern, der Tormann der Juniors ist aber zur Stelle julian.schmiedhofer, Ticker-Reporter Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 1:0 für Seckau, doch die Juniors gaben nicht auf. Ausgleich drei Minuten nach dem Wiederanpfiff Die zweite Halbzeit begann mit Spannung, und es dauerte nicht lange, bis das Spiel eine kurze Wendung nahm. In der 48. Minute gelang ihnen dank einer guten Vorarbeit von Nico Gänser und einem Kopfball von Dominik Siebenhofer der Ausgleich zum 1:1. Seckau nutzte seine Chancen und erhöhte in der 56. Minute durch Robert Andraschko auf 2:1. Tor, Toor, Tooor für USV PL Soundpark Seckau zum 2:1 Die Nummer 15 lässt alle stehen und schiebt den Ball unhaltbar ein. julian.schmiedhofer, Ticker-Reporter Die Gastgeber hatten weiterhin die Oberhand und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. In der 62. Minute erhöhte Marcel Gollner den Vorsprung auf 3:1. Doch in den Augen einiger Fans und Experten gab es Kontroversen, ob dieser Elfmeter für Seckau in der 62. Minute gerechtfertigt war. Es blieb bei der Entscheidung und der Gastgeber führte mit zwei Toren. In der Schlussphase des Spiels gab es einige Wechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Trotzdem änderte sich nichts am Spielstand, und die Uhr tickte langsam aber sicher dem Ende entgegen. Das Spiel endete schließlich mit einem Sieg für den USV PL Soundpark Seckau mit 3:1. Während die Juniors vom Tus St. Peter am Kammersberg kämpferisch auftraten, behielt Seckau die Kontrolle über das Spiel und sicherte sich somit drei wichtige Punkte in der Gebietsliga Mur

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Am liebsten teilt Seckau die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. USV PL Soundpark Seckau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Tus St.Peter/K. Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke der Gäste liegt in der Offensive – mit insgesamt 16 erzielten Treffern. Die Lage von Tus St.Peter am Kammersberg Juniors bleibt angespannt. Gegen USV Seckau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Seckau ist jetzt mit neun Zählern punktgleich mit Tus St.Peter/K. Juniors und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 12:14 auf dem siebten Platz.

USV PL Soundpark Seckau tritt am kommenden Samstag bei FSC Pöls an, St.Peter/K. Juniors empfängt am selben Tag UFC Gaal.

USV PL SOUNDPARK SECKAU: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Patrick Gollner, Marcel Gollner, Patrick Resch, Lukas Herk - Robert Hepflinger (K), Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Patrick Kogler - Thomas Hübler



Ersatzspieler: Manuel Zojer, Bernhard Hübler, Johannes Weitenthaler, Joseph Herk, André Puster, Roland Hübler



Trainer: Friedrich Grassl

Tus St.Peter am Kammersberg Juniors II: Manuel Plank, Michael Kreis, Manuel Sigl, Christian Kreis, Lorenz Stocker, Patrick Feichtner (K), Dominik Siebenhofer, Markus Künstner, Lorenz Stock, Nicolas Stocker, Nico Gänser



Ersatzspieler: Raphael Rieser, Bastian Brunner, Maximilian Stocker, Sandro Siebenhofer, Raphael Christian Hofer, Christoph Brunner



Trainer: Karlheinz Wieser Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – Tus St.Peter am Kammersberg Juniors, 3:1 (1:1)

64 Marcel Gollner 3:1

57 Robert Andraschko 2:1

48 Dominik Siebenhofer 1:1

8 Andreas Steinberger 1:0

