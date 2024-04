SV Fohnsdorf fährt ohne Punkte vom USC St.Georgen heim!

Details Montag, 22. April 2024 17:19

Durch ein 2:1 holte sich USC St. Georgen/J. in der Partie gegen SV Fohnsdorf drei Punkte. Das Team hat mit dem Sieg über Fohnsdorf einen Coup gelandet. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SV "DIEARENA" Fohnsdorf hatte mit 5:0 gewonnen.

Vorentscheidung nach neun Minuten - 2:0 für die Gastgeber

USC St. Georgen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jwan Mirzo traf in der ersten Minute zur frühen Führung, schnell ging das und schon war der Favorit in Rückstand geraten.

Tor, Toor, Tooor für USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. zum 1:0 - mit einem Traumtor mayvstone, Ticker-Reporter

Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominik Wieser (9.) - der Torschütze lief in Richtung Keeper Reiter und schob trocken zum 2:0 ein. Die Hintermannschaft von SV Fohnsdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen - die Gäste waren vor der Pause ohne zwingende Torgelegenheiten.

Spannung am Ende und ein Platzverweis

Nemanja Makic versenkte den Ball in der 54. Minute in die kurze Ecke - Anschlusstreffer 2:1. Weiterhin agierte Fohnsdorf sehr bemüht und kam zu zwei weiteren guten Chancen. In der Schlussphase wurde es noch emotional auf dem Feld, was sich auch am Platzverweis von Nemanja Makic bemerkbar machte, der in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog.

Obwohl St. Georgen/J. nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV "DIEARENA" Fohnsdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nachdem USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. die Hinserie auf Platz acht abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle liegt man aktuell den dritten Rang. Für St. Georgen ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit neun Siegen und neun Niederlagen weist USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht das Team im Mittelfeld der Tabelle. St. Georgen/J. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt SV Fohnsdorf den dritten Platz in der Tabelle ein. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Gebietsliga Mur, allerdings fand USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz von Fohnsdorf hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Fohnsdorf bisher zwölf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. SV Fohnsdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

USC St. Georgen/J. tritt am Samstag, den 27.04.2024, um 17:00 Uhr, bei FC Rot Weiss Knittelfeld an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Fohnsdorf USV St.Peter ob Judenburg.

Aufstellungen: USC Angelcenter Murtal St. Georgen/J.: Reinhard Hartleb, Gabriel Walter Romirer, Patrick Hammer, Jwan Mirzo, Fabian Franz Reif, Marco Kollenz (K), Jan Mirzo, Stefan Mitterhuber, Gernot Pfeiffenberger, Lukas Gassner, Dominik Wieser

Ersatzspieler: Christian Egger, Rezak Hamedovic, Mario Döltelmayer, Benjamin Dobida, Fabian Thomas Hansmann

Trainer: Markus Göttfried

SV "DIEARENA" Fohnsdorf: Fabian Reiter (K) - Daniel Agachi, Selmir Bakic, Filip Ilic, Nikolaj Makic - Rinor Reshani, Nemanja Makic, Justin Kolitsch, Benjamin Vollmann, Nino Eisbacher - Helmut Haslinger

Ersatzspieler: Tomi Kirschner, Tobias Reiter, Florian Josef Hammer, Lukas Kriechbaum, Stefan Messner

Trainer: Emanuel Schalk Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. – SV "DIEARENA" Fohnsdorf, 2:1 (2:0)

54 Nemanja Makic 2:1

9 Dominik Wieser 2:0

1 Jwan Mirzo 1:0

