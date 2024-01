FC Oberes Feistritztal - Roland Wurm, der Mann im Hintergrund

Details Dienstag, 16. Januar 2024 19:02

Roland Wurm war ein Keeper - ein sehr guter Tormann sogar, der auch in der Landesliga seine Spuren hinterließ. So wissen die jungen Spieler, dass es Gewicht hat, wenn er mit ihnen spricht. Da wird Klartext gesprochen - das schätzt man beim FC Obereres Feistritztal in der Gebietsliga Oststeiermark. Als Sportlicher Leiter hat er mit dem Verein das Ziel im Sommer wieder in die Unterliga Ost aufzusteigen.

"Mit der Entwicklung im Verein bin ich sehr zufrieden, es wird professionell gearbeitet und das wird irgendwann Früchte tragen.

Die Stimmung ist top und ich wünsche mir, dass unser Plan und Idee lange Bestand hat und Erfolge eingefahren werden können."

In der Liga liegt man punktgleich mit dem starken Team aus St.Kathrein am 2.Tabellenplatz. Insgesamt geht es in der Liga extrem eng zu - im Frühjahr wird sich zeigen welches Team die größte Substanz hat um die Meisterschaft einzufahren. Hier finden Sie einen Überblick über die Liga: Ligaportal Gebietsliga Ost.

Roland Wurm im Wordrap

Beckenbauer

"Es gibt nur ein Wort für ihn: Legende!"



Mein bestes Spiel

"Mit 17 Jahren, mein erstes LL Spiel Anger-Gleisdorf vor über 1.200 Zuschauer."



Mein wichtigstes Spiel

"Wichtigstes Spiel gibt es für mich nicht bzw. fällt mir explizit nichts ein."



Meine Ziele mit dem Verein

"Wir sind mit dem FCO schon sehr professionell was das Umfeld im Amateur Fußball betrifft. Ich wünsche mir für die Jungs und den Verein, dass das auch sportlich zurückkommt."



Mein Lieblingsessen

"Schweinsbraten mit Sauerkraut und Knödel, da geht nichts drüber!"

Gemeinsame Aktivitäten sind für den FCO Bestandteil in der Vereinskultur



Mein Lieblingsgetränk

"Gibt es nicht direkt, aber ein Glasl Bier schmeckt schon."



Lieblingsspieler

"Lieblingsspieler gibt es nicht direkt, bin aber beeindruckt was Jürgen Heil geschafft hat. Hier können sich viele ein Stück davon abschneiden."



Lieblingsclub

"Sturm Graz"



Österreich bei der EM

"Ich werde mir die Spiele vor Ort ansehen und ich glaube, dass der ÖFB viel erreichen kann."

Es gab im Herbst viel zu feiern, jedoch ist die Konkurrenz in der GLO heuer extrem - mehrere Teams haben die Klasse für die Unterliga



Meine persönlichen Ziele

"Rein was sportliche Ziele betrifft, könnte ich mir vorstellen, mich weiter zu entwickeln und den nächsten Schritt zu gehen. Aber derzeit gibt es für mich nur das Projekt FCO!"



Das mag ich

"Ich mag, dass durch Fußball Freundschaften entstehen, auch wenn die Aufgabe nicht immer lustig ist."

Das mag ich nicht

"Dass in der Öffentlichkeit nicht immer geschätzt wird, was es heißt einen Fußballverein auf die Beine zu stellen und am Laufen zu halten.

Hier gibt es zu viele Kritiker."



Ligaportal

"Ligaportal ist eine absolute Bereicherung für den Amateurfußball. Nicht wegzudenken."

Bericht Florian Kober