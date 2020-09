Unentschieden: Dechantskirchen und St. Jakob/W. teilen die Punkte!

Details Sonntag, 20. September 2020 12:34

Am Samstag durften sich die Besucher in der Gebietsliga Ost auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen und den UFC St. Jakob im Walde freuen. Und dabei gelingt es den Hausherren mit dem Unentschieden, das Punktekonto auf 7 zu erhöhen. Demnach ist die Weinig-Truppe soweit voll auf Kurs. Bei St. Jakob/W. stottert der Motor noch unüberhörbar. Noch ist der erste Saisonsieg ausständig. In Summe halten die Lang-Schützlinge nun bei drei Remis. Der Spielleiter war Günther Braunstein, assistiert wurde er von Ilirjan Xheka - 50 Zuseher waren im Wechselland Stadion mit von der Partie.

Die Heimischen treffen dreimal nur Holz

Zu Beginn kommt es einmal dazu, dass sich die beiden Mannschaften beschnuppern. Erst mit Fortdauer der Begegnung lockert man die Defensive und ist bemüht darum, nach vorne hin etwas zu investieren. Aber die ersten Möglichkeiten werden in den Sand gesetzt. In der 27. Minute kommt es dann zur Topchance auf das 1:0. Aber Patrick Oswald und Filip Bazina bringen es zuwege, das Spielgerät in einer Aktion, zweimal auf Aluminium zu pfeffern. Die Strafe folgt auf den Fuß, denn in der 35. Minute gibt es Elfmeter für die Gäste. Stefan Zink bleibt cool und markiert das 0:1. Dann trifft auch Michael Fabry für Dechantskirchen nur die Latte - Halbzeitstand: 0:1.

Die Gäste zeigen sich zufrieden mit dem Punkt

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, ist es vorerst die Platzherr, der die besseren Momente verzeichnet. In der 50. Minute kommt es auch zum fälligen Ausgleich. Michael Fabry kann sich dabei mit dem 1:1 in die Schützenliste eintragen. Dechantskirchen ist dann darauf aus, noch ein Tor draufzulegen. Aber die Gäste haben sich mittlerweile hervorragend auf das Gegenüber eingestellt. In der 79. Minute kommt es dann beinahe noch zum 2:1. Aber der Schuss von Franz Zinggl streift knapp am anvisierten Ziel vorbei. So bleibt es schlussendlich bei der 1:1-Punkteteilung.

USV DECHANTSKIRCHEN - UFC ST. JAKOB/WALDE 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35. Zink/Elfer), 1:1 (50. Fabry)

by: Ligaportal/Roo

