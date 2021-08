Klar & deutlich: Kaindorf/H. holt den Dreier gegen St. Lorenzen/W.

Details Samstag, 07. August 2021 10:48

Am 1. Spieltag traf in der Gebietsliga Ost der USV Holzbau-Shop Kaindorf auf USV St. Lorenzen/Wechsel. Und dabei gelang es der Vasilic-Truppe ein erstes dickes Ausrufezeichen zu setzen. In einer solchen Verfassung ist man mit dabei, wenn es darum geht, die vordersten Plätze zu vergeben. Wohin die Reise für die Horn-Mannen gehen wird, wird sich in den nächsten Wochen. Aber in erster Linie wird es wohl darum gehen sich einen gesicherten Mittelfeldplatz zu krallen.

Die Hausherren gehen entschlossen an die Sache heran

Dank eines „douple big save“ von Kaindorf Goalie Philipp Narath nach 2 Minuten, welcher 2 Topchancen der Gäste zunichte machte, war es möglich den Spätstart der Hausherren unbeschadet zu überstehen und rasch in die Spur zu finden. Mit Fortdauer der Begegnung bestimmte Kaindorf in allen Belangen das Geschehen. Erkannte der Unparteiische noch einen Treffer der Hausherren wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht an, ging man trotzdem hochverdient mit einer 1:0 Führung durch Patrik Novak in die Halbzeit.

Die Gäste finden einen schweren Stand vor

Nach Seitenwechsel versuchten die Gäste hochambitioniert das Ruder an sich zu reißen und kamen mit viel Elan zurück ins Geschehen. Das kurze Strohfeuer dauerte jedoch nur wenige Minuten und brachte keinen zählbaren Erfolg. Kaindorf erspielte in Folge gegen tapfer bis zum Schluss kämpfende Gäste Chance um Chance. Trainer Velibor Vasilic motivierte mit sehr starker taktischer Leistung sein Team und Tornike Demetrashvili (2:0), Patrik Novak (3:0) sowie Toni Syla (4:0) sorgten für die Treffer. So spielte Kaindorf einen hochverdienten Sieg nach Hause, welcher bei konsequenter Chancenauswertung leicht auch doppelt so hoch ausfallen hätte können.

Fazit: Nach einer langen COVID-Pause bekamen die zahlreichen Fans ein insgesamt schnelles und qualitativ hochwertiges Programm mit rassigen Szenen und auch schön herausgespielten Treffern geboten. Der Abend hat sich für Kaindorf gelohnt, wobei man dem Team aus St. Lorenzen unbändiges Bemühen und hohe sportliche Fairness als sehr positives Attribute zu Gute halten muss. Aspekte welche im Verlauf einer langen Meisterschaft sicher keine Fehler sind!

Stimme zum Spiel:

Hans Berghofer, Funktionär Kaindorf/H.:

"St. Lorenzen bewahrte stets Halterung und kämpfte mit ungebrochenem Sportgeist dagegen an, jedoch fand man gegen das hohe Gegenpressing der Hausherren kaum Mittel und noch weniger Raum um selbst spielerisch Akzente setzen zu können."

Textquelle: USV Kaindorf/H.:

by: Ligaportal/Roo

