Bitter: Dechantskirchen mit dem Lastminute-Tor in Pinggau-Friedberg

Details Samstag, 07. August 2021 11:00

Ein spannendes Spiel lieferten FC Pinggau-Friedberg und USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zum Saisonauftakt, das 2:3 endete. Längere Zeit hatte es den Anschein die Gäste hätten alles unter Kontrolle. Aber dem Gastgeber gelang es, sich in das Spiel zurück zu kämpfen. Was dann aber fehlte war die Belohnung. Denn mit dem letzten Angriff markierte Dechantskirchen das entscheidende dritte Tor.

Dechantskirchen trifft doppelt

Beide Mannschaften starten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangt in der Anfangsphase keine von beiden. In der 16. Minute erzielt dann Daniel Putz aber das 0:1 für Dechantskirchen. Michael Fabry versenkt die Kugel nachfolgend zum 0:2 (24.). Was dann doch eine kalte Dusche für die Portschy-Truppe darstellt, die es versteht dem Gegner über weite Strecken die Stirn zu bieten. In der Zeit bis zur Pause fällt kein weiteres Tor, es bleibt bei der 2:0-Führung für Dechantskirchen.

Der Platzherr mit dem Gegentor in der Überspielzeit

Im zweiten Durchgang kommen die 350 Zuseher dann voll auf ihre Kosten. Was damit zu hat, dass es den Hausherren nun augenscheinlich gelingt, ein Schäuferl nachzulegen. Die Begegnung wogt hin und her, Tormöglichkeiten bieten sich beiderseits. In der 65. Minute findet das Spielgerät dann den Weg über die Torlinie. Domen Kosnik zeichnet für das 1:2 verantwortlich. Jetzt riechen die Heimischen Lunte. Und tatsächlich, in der 86. Minute ist der Gleichstand gegeben. Kosnik nützt die Chance eines Elfmeters zum 2:2-Gleichstand. Aber da wird die Rechnung ohne Michael Fabry gemacht, der in der 93. Minute die Gäste zum jubeln bringt - Spielendstand: 2:3.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

"Nach einer verdienten Halbzeitführung, hat sich der Gegner im zweiten Durchgang ein Chancenplus erarbeitet. Aber letztlich ist uns dann mit dem Lastminute-Treffer das nötige Glück zur Seite gestanden."

Gebietsliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 2:3 (0:2)

16 Daniel Putz 0:1

24 Michael Fabry 0:2

65 Domen Kosnik 1:2

86 Domen Kosnik 2:2/Elfer

93 Michael Fabry 2:3

by: Ligaportal/Roo

