Knappe Geschichte: St. Johann/H. fährt in Mitterdorf/R. drei Punkte ein

Details Sonntag, 15. August 2021 16:34

Der USV Mitterdorf an der Raab hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:2-Niederlage gegen St. Johann/Haide lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Dabei hat es vor allem in der ersten Hälfte den Anschein, die Hausherren schaffen es dem Gegenüber Paroli zu bieten. Aber einmal kurz nach Wiederbeginn nicht aufgepasst, schon steht es 0:1. Diese Schieflage kann man noch korrigieren. Aber mit dem Tor zum 1:2 ist die Angelegenheit dann erledigt.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Während Mitterdorf/Raab das Auftaktspiel in Naintsch mit 1:3 in den Sand setzt, ballert St. Johann/Haide, Puch bei Weiz, gleich mit 8:1 aus dem Stadion. Daraus lässt sich auch ablesen in welchem Lager die Favoritenrolle beheimatet ist. Was die Sallegger-Truppe aber in der ersten Hälfte völlig kalt lässt. So gelingt es den Hausherren mit einer couragierten Darbietung, dem Gegner vollauf die Stirn zu bieten. Demnach zeigt man sich bestens erholt von der bitteren Klatsche in der Vorwoche. Die Gäste sind zwar bemüht den Abwehrblock der Mitterdorfer zu knacken. Was aber in der ersten Hälfte nicht gelingen sollte - Halbzeitstand: 0:0.

Die Gäste verfügen über den längeren Atem

Der zweite Durchgang beginnt dann mit einem Paukenschlag. Der 33-jährige Ungar Gyula Forro ist es, der zum 0:1 trifft. Was zur Folge hat, dass die Partie ordentlich Fahrt aufnimmt. Es dauert auch nicht lange, da gelingt es auch dem Gastgeber anzuschreiben. 51. Minute: Andrew Ighoohwo Ucho beweist seinen Torriecher und stellt den 1:1-Gleichstand her. Jetzt verläuft das Spiel auf des Messers Schneide. Ein weiterer Treffer scheint beiderseits jederzeit möglich zu sein. Das bessere Ende haben dann letztlich die Semler-Schützlinge für sich. Thomas Handler trifft in der 74. Minute zum 1:2 - zugleich dann auch der Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Mario Zugschwert, Sportlicher Leiter St. Johann/Haide:

"Es war die erwartet schwere Begegnung. Mit einem sehr konzentrierten Auftritt ist es den Burschen dabei gelungen drei wichtige Punkte einzufahren. Sechs Punkte aus zwei Spielen - der Start ist hervorragend gelungen."

Gebietsliga Ost: USV Mitterdorf an der Raab – SV Teubl St. Johann/Haide, 1:2 (0:0)

47 Gyula Forro 0:1

51 Andrew Ighoohwo Ucho 1:1

74 Thomas Handler 1:2

by: Ligaportal/Roo

