Pinggau-Friedberg auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 08:58

Gegen Pinggau-Friedberg holte sich USV Kaindorf/H. eine 2:5-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Pinggau-F. wurde der Favoritenrolle gerecht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Balint Gecse sein Team in der 15. Minute. Michael Zingl ließ sich in der 22. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Pinggau-Friedberg. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Sebastian Benthe brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Pinggau-Friedberg über die Linie (54.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Zingl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (68.). Doppelpack für Pinggau-F: Nach seinem ersten Tor (69.) markierte Manuel Dorner wenig später seinen zweiten Treffer (76.). Die Gastgeber mussten den Treffer von Daniel Wilfing zum 2:5 hinnehmen (77.). Schließlich strich FC Pinggau-Friedberg die Optimalausbeute gegen Kaindorf/H. ein.

Mit dem Erfolg verbesserte Pinggau-Friedberg die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Offensiv konnte Pinggau-F. in der Gebietsliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 29 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. FC Pinggau-Friedberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Die letzten Resultate von Pinggau-Friedberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

USV Holzbau-Shop Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste rangieren mit 21 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus.

Am nächsten Samstag reist Pinggau-F. zu USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, zeitgleich empfängt USV Kaindorf/H. USV KAGER Bau Grafendorf.

Gebietsliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – USV Holzbau-Shop Kaindorf, 5:2 (1:1)

15 Balint Gecse 0:1

22 Michael Zingl 1:1

54 Sebastian Benthe 2:1

68 Michael Zingl 3:1

69 Manuel Dorner 4:1

76 Manuel Dorner 5:1

77 Daniel Wilfing 5:2

