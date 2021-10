Kantersieg: USV Dechantskirchen setzt sich die Winterkrone auf

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 10:48

USV Dechantskirchen erteilte St. Johann/Haide eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für Dechantskirchen. Die Überraschung blieb aus: Gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen kassierte St. Johann/H. eine deutliche Niederlage.

Nach dem Spiel wurde der Titel gehörig gefeiert

Franz Zinggl versenkte den Ball in der sechsten Minute im Netz von SV Teubl St. Johann/Haide. Doppelpack für USV Dechantskirchen: Nach seinem ersten Tor (38.) markierte Daniel Putz wenig später seinen zweiten Treffer (41.). Kurz vor der Pause traf Peter Jeitler für den Spitzenreiter (45.). Der tonangebende Stil des Gastgebers spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Der fünfte Streich von Dechantskirchen war Patrick Oswald vorbehalten (60.). USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen ließ den Vorsprung in der 90. Minute anwachsen. Am Ende fuhr Dechantskirchen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte USV Dechantskirchen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man St. Johann/Haide in Grund und Boden spielte.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen weiter wachsen. Die Defensive von USV Dechantskirchen (14 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Ost zu bieten hat. Nur zweimal gab sich USV Dechantskirchen bisher geschlagen.

St. Johann/H. führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Während bei SV Teubl St. Johann/Haide derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat Dechantskirchen mit 33 Punkten gut lachen.

Stimme zum Spiel:

Christopher Höller, Obmann USV Dechantskirchen:

"Wir haben uns vor der Saison dazu entschlossen, ohne Legionäre in den Meisterschaftsbetrieb zu gehen. Wir wollten unseren eigenen Spielern die Chance geben, sich zu beweisen. Unsere Spieler haben gezeigt, was sie drauf haben und uns bestätigt, dass wir keine Legionäre brauchen. Ich bin stolz auf meine Jungs und auf den gesamten Verein. Die Saison ist zwar noch lange, aber wir fürchten uns nicht vor dem Aufstieg!"

Gebietsliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – SV Teubl St. Johann/Haide, 6:0 (4:0)

6 Franz Zinggl 1:0

38 Daniel Putz 2:0

41 Daniel Putz 3:0

45 Peter Jeitler 4:0

60 Patrick Oswald 5:0

90 Sebastian Hoeller 6:0

by ReD

Foto: USV Dechantskirchen/Facebook

