St. Johann will in die Top-Fünf

Details Montag, 07. Februar 2022 17:28

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SV St. Johann an der Haide in der Gebietsliga Ost beendete die Hinrunde auf dem achten Tabellenplatz und dürfte damit nicht gänzlich zufrieden sein. Man überwintert mit nur 16 Zählern auf dem Konto. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Chef-Funktionär Mario Zugschwert gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Mario Zugschwert: "Mit der Herbstsaison sind wir nicht zufrieden. Wir haben uns mehr erwartet. Die Ausbeute von 16 Zählern ist nicht zufriedenstellend."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Mario Zugschwert: "Die Stimmung ist dennoch sehr gut im Verein."

LIGAPORTAL: Konnte man sich auf den gewünschten Positionen verstärken oder waren Transfers gar nicht notwendig?

Mario Zugschwert: "Wir haben uns mit Philipp Bürger und Fabian Ermeier verstärkt. Beide haben sich bereits gut ins Team eingefügt."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Mario Zugschwert: "Gott sei Dank gibt es keine größeren Verletzungen - gerade in der Wintervorbereitung sind Verletzungen besonders bitter, weil die Vorbereitung ja wichtig für das gesamte Jahr ist." LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde? Mario Zugschwert: "Als Ziel haben wir uns die Top-Fün gesetzt. Ich denke, dass wir das auch noch schaffen können."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Mario Zugschwert: "Ich hoffe, dass auf jeden Fall gespielt wird."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Mario Zugschwert: "Meister wird Dechantskirchen."