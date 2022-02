Stubenberger sind "geil aufs Kicken!"

Details Montag, 07. Februar 2022 17:13

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SV Stubenberg am See in der Gebietsliga Ost beendete die Hinrunde auf dem fünften Tabellenplatz und dürfte damit nicht unzufrieden sein. Man überwintert mit 22 Zählern auf dem Konto. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Torwart Philipp Schmallegger gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Philipp Schmallegger: "Wir sind im Grunde sehr zufrieden mit dem Abschneiden. Unser Ziel war es im vorderen Mittelfeld zu stehen. Natürlich sind einige Spiele nicht so gelaufen wie wir es geplant hatten, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Philipp Schmallegger: "Die Stimmung im Verein ist super."

LIGAPORTAL: Konnte man sich auf den gewünschten Positionen verstärken oder waren Transfers gar nicht notwendig?

Philipp Schmallegger: "Transfers haben wir getätigt. Wir haben vier junge Spieler dazu bekommen, worüber wir sehr froh und stolz sind."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Philipp Schmallegger: "Wir haben aktuell zwei verletzte Spieler. Einmal mit einem Kreuzbandriss und einmal mit einem Muskelfasserriss. Wann diese wieder ins Training einsteigen können, ist jedoch ungewiss." LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde? Philipp Schmallegger: "Wir wollen im Frühjahr noch vorne mitmischen und einen der ersten drei Plätze erreichen."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Philipp Schmallegger: "Ich hoffe, dass diese Saison fertig gespielt wird, da wir noch viel vorhaben und jeder geil aufs Kicken ist."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Philipp Schmallegger: "Ich persönlich glaube dass es St. Jakob machen wird, wobei die Kollegen eher meinen, dass es Dechantskirchen oder Pinggau wird. Es ist alles offen."