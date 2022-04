Top: Dechantskirchen lässt sich auch von Kaindorf nicht aus dem Konzept bringen

Details Samstag, 23. April 2022 10:54

Der USV Dechantskirchen setzte sich standesgemäß gegen den USV Kaindorf/H. mit 3:0 durch. Dechantskirchen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatte der Tabellenprimus vor heimischer Kulisse mit 3:1 für sich entschieden.

Der Favorit hat die Nase knapp vorne

Daniel Putz brachte die Gäste in der 28. Minute in Front. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Der Tabellenführer tat sich im ersten Abschnitt sehr schwer gegen ambitioniert agierende Hausherren. Letztlich aber reichte es dann um eine Eintoreführung herauszuschießen.

Für Kaindorf gibt es nichts zu holen

Für das 2:0 und 3:0 war Patrick Oswald verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (47./72.). Unter dem Strich nahm USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen bei Kaindorf/H. einen Auswärtssieg mit. Nach dem Seitenwechsel war die Weinig-Truppe das klar dominierende Team. Die Treffer Nummer 2 und 3 waren die logische Folge der Feldüberlegenheit.

USV Holzbau-Shop Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft belegt mit 25 Punkten den achten Tabellenplatz. Die Defensive von USV Kaindorf/H. muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 50-mal war dies der Fall. Acht Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat Kaindorf/H. derzeit auf dem Konto.

Wer soll USV Dechantskirchen noch stoppen? Dechantskirchen verbuchte gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Ost weiter an. USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 64 geschossene Treffer gehen auf das Konto von USV Dechantskirchen. Nur dreimal gab sich USV Dechantskirchen bisher geschlagen.

In Fahrt ist USV Kaindorf/H. aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei Dechantskirchen dagegen läuft es mit momentan 48 Zählern wie am Schnürchen.

Kaindorf/H. tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, bei USK Raiffeisen Puch bei Weiz an. Bereits einen Tag vorher reist USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zu USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg. Anpfiff ist ebenfalls um 17:00 Uhr.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

"Nach schwierigen Beginn für uns, sind wir immer besser reingekommen, zweite Halbzeit waren wir klar tonangebend und haben verdient auch in der Höhe es für uns entschieden! Gratulieren an meine Jungs!"

Startformationen:

Kaindorf/H: Philipp Narath, Alexander Kaiser , BSc (K), Gergö Hahn, Jeton Sylja, Behar Gashi, Balint Gecse, Tornike Demetrashvili, Mohammad Azim Hazara, Patrick Kaiser , MA, Domenik Prenrecaj, Patrik Richardo Novak

Dechantskirchen: Matthias Beheim - Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Joachim Höller, Lukas Zinggl - Daniel Putz (K), Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Franz Zinggl - Michael Fabry, Patrick Oswald



Safenstadion, 80 Zuseher, SR: Eduard Strommer

© Robert Tafeit

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 0:3 (0:1)

72 Patrick Oswald 0:3

47 Patrick Oswald 0:2

28 Daniel Putz 0:1