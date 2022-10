Klare Angelegenheit: Schönegg feiert ungefährdeten Erfolg über SU Naintsch

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:42

UFC Schönegg erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch. Schönegg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Der Gast ging in Minute 17 in Führung. Für das erste Tor von SU Naintsch war Clemens Raith verantwortlich, der in der 27. Minute das 1:1 besorgte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Mario Berghofer schnürte einen Doppelpack (29./42.), sodass UFC Schönegg fortan mit 3:1 führte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Wie erwartet gehen beide Teams volles Risiko, Naintsch hatte die ersten 15 Minuten das besser umgesetzt und hatte auch einige Halbchanchen. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Lukas Kreimer verkürzte für Naintsch später in der 56. Minute auf 2:3. Der Gastgeber musste den Treffer zum 4:2 hinnehmen (76.). Jakob Narrnhofer stellte schließlich in der 85. Minute den 5:2-Sieg für Schönegg sicher. Schließlich strich UFC Schönegg die Optimalausbeute gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch ein.

SU Naintsch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Naintsch findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 27 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SU Schotterwerke Christandl Naintsch in dieser Saison. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SU Naintsch alles andere als positiv. Zuletzt war bei Naintsch der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Schönegg besetzt momentan mit 14 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat UFC Schönegg derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt SU Schotterwerke Christandl Naintsch bei USV Holzbau-Shop Kaindorf an, während Schönegg einen Tag später USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. empfängt.

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – UFC Schönegg, 2:5 (1:3)

85 Jakob Narrnhofer 2:5

76 Marco Reiboeck 2:4

56 Lukas Kreimer 2:3

42 Mario Berghofer 1:3

29 Mario Berghofer 1:2

27 Clemens Raith 1:1

17 Marco Reiboeck 0:1