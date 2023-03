Heimdreier: Kaindorf/H. bleibt im Titelrennen

Details Samstag, 18. März 2023 11:05

Nach längeren Warten ging die Punktejagd auch in der Gebietsliga Ost wieder los. Dabei traf der Titelmitstreiter Kaindorf/H. zuhause auf den Nachzügler Puch bei Weiz. Der Gastgeber gab sich dabei keine Blöße und fuhr einen soweit sicheren Heimsieg ein. Für die Gäste hingegen scheinen die Lichter langsam aber sicher auszugehen.

Die Gäste mit der raschen Führung

Die Begegnung beginnt mit einem Paukenschlag. Martin Tödtling ist es, der den Außenseiter bereits in der 3. Minute in Führung bringt. Gelingt es dem noch sieglosen Tabellenletzten tatsächlich, für eine Überraschung Sorge zu tragen? Mitnichten, fortan ist es dann der Gastgeber, der mächtig auf die Tube drückt. Man gelangt zu einigen Möglichkeiten, in der 17. Minute ist es dann soweit. Nach einem Eckball ist Sead Ismajli per Kopf zur Stelle - neuer Spielstand: 1:1. Der Gastgeber legt dann noch vor dem Pausenpfiff zwei Stück drauf. Ismajli nach einem Konter und Antonius Auner mit einem Distanzschuss sorgen für den 3:1-Halbzeitstand.

Die Heimischen lassen nichts mehr anbrennen

Mit dem 3:1-Zwischenstand waren die Würfel soweit gefallen. Obwohl in der 50. Minute kann Puch bei Weiz noch einmal Hoffnung schöpfen, als Christian Schlemmer per Elfmeter auf 3:2 verkürzt. Kaindorf/H. verwaltet den knappen Vorsprung erfolgreich. Alles deutet schon auf den 3:2-Spielendstand hin, als den Hausherren in den Schlussminuten doch noch zwei Treffer gelingen. Karoly Bogyo (91.) und Gerhard Schreiner (93.) zeigen letztlich verantwortlich für den 5:2-Endstand.

Kaindorf/H. hat nach dem souveränen Erfolg über USK Puch bei Weiz weiter die dritte Tabellenposition inne. Der Angriff von USV Holzbau-Shop Kaindorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 34-mal zu. Die bisherige Spielzeit von USV Kaindorf/H. ist weiter von Erfolg gekrönt. Kaindorf/H. verbuchte insgesamt acht Siege und vier Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. USV Holzbau-Shop Kaindorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit lediglich vier Zählern aus 14 Partien steht Puch bei Weiz auf dem Abstiegsplatz. Mit 40 Toren fing sich USK Raiffeisen Puch bei Weiz die meisten Gegentore in der Gebietsliga Ost ein. USK Puch bei Weiz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Unentschieden in der Bilanz. Die Situation von Puch bei Weiz ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen USV Kaindorf/H. handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Die Defensivleistung von USK Raiffeisen Puch bei Weiz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Kaindorf/H. offenbarte USK Puch bei Weiz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist USV Holzbau-Shop Kaindorf zu SV Union Festenburg, zeitgleich empfängt Puch bei Weiz SU Schotterwerke Christandl Naintsch.

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 5:2 (3:1)

93 Gerhard Schreiner 5:2

91 Karoly Bogyo 4:2

50 Christian Schlemmer 3:2

31 Antonius Auner 3:1

19 Sead Ismajli 2:1

18 Sead Ismajli 1:1

2 Martin Toedling 0:1

