Big Points trotz Unterzahl: Puch bei Weiz ringt Naintsch in Kellerduell nieder

Details Sonntag, 26. März 2023 19:21

Im Zuge der 15. Runde der Gebietsliga Ost standen sich zwei Teams gegenüber, die sich aktuell im Tabellenkeller wiederfinden: Der Tabellenletzte Puch bei Weiz konnte sich gegen den Vorletzten Naintsch mit 2:1 durchsetzen und damit Big Points im Abstiegskampf verbuchen. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für USK Raiffeisen Puch bei Weiz geendet.

Heimsieg trotz Unterzahl

Von Anfang stand viel auf dem Spiel, dauert es folglich auch ein wenig, bis sich die ersten klaren Tormöglichkeiten ergaben. Den einzigen Treffer in Hälfte eins erzielten dann aber die Hausherren in Person von Martin Tödling, der in Minute 35 auf 1:0 stellt. Einen Rückschlag erlebt Puch bei Weiz unmittelbar vor dem Gang in die Kabine, sieht Bastian Matzhold binnen 120 Sekunden zwei Mal Gelb und muss vorzeitig unter die Dusche. Nach dem Seitenwechsel passiert vor beiden vorerst wenig Zwingendes, gelingt den Hausherren abermals durch Martin Tödling in Minute 78 das vorentscheidende 2:0. Der Anschlusstreffer von Mario Kreimer in der 86. Minute bringt Naintsch nicht mehr zurück ins Spiel - Endstand 2:1.

Puch bei Weiz bleibt damit vorerst zwar Tabellenletzter, verkürzt den Rückstand auf Naintsch aber auf drei Zähler.

Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 19 Treffer erzielte Naintsch bislang.

Am kommenden Samstag trifft USK Raiffeisen Puch bei Weiz auf USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, SU Naintsch spielt tags zuvor gegen SV Union Festenburg.

Gebietsliga Ost: USK Raiffeisen Puch bei Weiz – SU Schotterwerke Christandl Naintsch, 2:1 (1:0)

