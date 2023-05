Bogyo trifft doppelt - Kaindorf gewinnt mit 3:0

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 10:26

UFC Schönegg konnte USV Holzbau-Shop Kaindorf letztlich nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. USV Kaindorf ließ in der letzten halbe Stunde des Spiels keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schönegg einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Schönegg spielt eine solide Saison und rangiert im Mittelfeld, am Mittwoch ging man in der letzten halben Stunde in Kaindorf unter

Zur Pause stand es noch 0:0

Das Spiel war gerade wenige Minuten alt, als beide Teams bereits wechseln mussten. Kielnhofer (Bauernhofer 7.) und Kaiser hatten sich verletzt. Trainer Hofer brachte Bogyo und das war eine gute Entscheidung.

Kaindorf optisch überlegen mit einigen Chancen, Schönegg schafft es mittlerweile immer öfter gefährliche Vorstöße zu setzten. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Kaindorf hatte sehr stark begonnen mit einigen Möglichkeiten. Ab der 20. Minute konnte auch Schönegg einige Chancen über schnelle Angriffe erarbeiten. Mit Toren wurde allerdings noch gegeizt. Zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Am Ende wurde es deutlich

Karoly Bogyo brach für Kaindorf/H. den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung.

Schneller Angriff über links, scharfe Hereingabe, in der Mitte schließt Bogyo aus kurzer Distanz ab. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

In der 72. Minute brachte Sead Ismajli das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Nachdem Novak einen Querpass in den Strafraum spielte, traf er souverän zum 2:0.

Der Unparteiische bewertete eine Aktion von Tornike Demetrashvili als Tätlichkeit und warf den Kaindorfer mit glatt Rot vom Platz (75.). Für Marcell Matzer von UFC Schönegg war die Partie in der 82. Minute vorzeitig beendet, klassich nennt benennt man solche Aktionen als Torraub. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Mit dem 3:0 sicherte Bogyo USV Kaindorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Das nennt man dann wohl eine gute Einwechslung.

Schönegg hat sich lange gewehrt, letztlich kommt aber Kaindorf zu einem vollen Erfolg aufgrund von mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Letzten Endes ging Kaindorf im Duell mit Schönegg als Sieger hervor.

So steht es um beide Teams

USV Holzbau-Shop Kaindorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto vom USV Kaindorf. Mit dem Sieg knüpfte USV Holzbau-Shop Kaindorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Kaindorf elf Siege und fünf Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

UFC Schönegg verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Man rangiert auf einem sicheren siebten Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt Kaindorf den SC St. Ruprecht/Raab, während Schönegg am selben Tag gegen die SU Naintsch Heimrecht hat.

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – UFC Schönegg, 3:0 (0:0)

84 Karoly Bogyo 3:0

72 Sead Ismajli 2:0

60 Karoly Bogyo 1:0

Startaufstellungen: USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Alexander Kaiser , BSc (K), Gergö Hahn, Gerhard Schreiner, Balint Gecse, Sead Ismajli, Andreas Schweighofer, Mohammad Azim Hazara, Antonius Auner, Patrik Richardo Novak, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Dominik Loidl, Lukas Lederer, Domenik Prenrecaj, Karoly Bogyo, Benjamin Prenrecaj, Kevin Letonja



Trainer: Peter Hofer

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Jonas Pössinger, Michael Lebenbauer, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Michael Seemann, Patrick Kielnhofer



Ersatzspieler: Matias Kielnhofer, Philipp Kielnhofer, Fabian Halper, Markus Dornhofer



Trainer: Emmanuel Atangana Bericht Florian Kober

