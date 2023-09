UFC St. Jakob feiert ersten Auswärtssieg - 3:1 bei SU Naintsch

Details Freitag, 15. September 2023 23:48

UFC St. Jakob im Walde / Festenburg kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch. In diesem spannenden Fußballspiel in der Gebitesliga Ost gab es am Ende einen verdienten Sieger.

Zur Pause führten die Gäste knapp mit 1:0 In einem spannenden Fußballspiel zwischen SU Schotterwerke Christandl Naintsch und UFC St. Jakob im Walde / Festenburg gab es am Ende einen verdienten Sieger. Das Spiel begann mit viel Engagement auf beiden Seiten, doch in der ersten Halbzeit waren die Torraumszenen eher rar gesät. Es dauerte bis zur 13. Minute, ehe SU Schotterwerke Christandl Naintsch gefährlich wurde. Ein Stangenschuss für die Gastegeber sorgte für Aufregung, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Kurz darauf gab es einen Eckball für die Heimmannschaft, der jedoch keine unmittelbare Gefahr brachte. Das Highlight der ersten Halbzeit ereignete sich in der 15. Minute, als UFC St. Jakob im Walde / Festenburg das erste Tor erzielte. Nikola Trstenjak war der Torschütze und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Vorsprung für die Gäste, während SU Schotterwerke Christandl Naintsch sich bemühte, den Ausgleich zu erzielen. Nach einer guten Stunde führte das Team von Trainer Jürgen Horn mit 3:0 Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter, und UFC St. Jakob im Walde / Festenburg erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Ein Traumtor aus 35 Metern Entfernung durch Kapitän Thomas Arzberger ließ die Gästefans jubeln. SU Schotterwerke Christandl Naintsch versuchte, zurückzukommen, aber in der 63. Minute erzielte Bruno Wetzelberger das 3:0 für die Gäste. Die Führung schien uneinholbar zu sein. So war es letztlich auch. In der Nachspielzeit gelang SU Schotterwerke Christandl Naintsch noch ein Ehrentreffer, als sie in der 93. Minute auf 1:3 verkürzten. Doch das Spiel endete schließlich mit diesem Ergebnis, und UFC St. Jakob im Walde / Festenburg konnte sich über einen verdienten Sieg freuen. Mit diesem Sieg feiert der Gast seinen ersten Auswärtssieg, während SU Schotterwerke Christandl Naintsch nach diesem Spiel sicherlich einiges zu analysieren haben.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SU Schotterwerke Christandl Naintsch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu Hause entschieden die Gastgeber in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung für sich.

St. Jakob/W. / Festenburg holte auswärts bisher vier Zähler.

UFC St. Jakob im Walde / Festenburg ist jetzt mit sieben Zählern punktgleich mit SU Naintsch und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 9:8 auf dem neunten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Naintsch auf USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, UFC St. Jakob/W. / Festenburg spielt tags zuvor gegen USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch.

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Lukas Kreimer, Paul Sallegger, Markus Wiesenhofer, Manuel Gloessl - Michael Hack, Christoph Baumegger, Niklas Kulmer, Julian Karrer - Marijan Markovic, Manfred Dunst (K)



Ersatzspieler: Marco Mauerhofer, Clemens Raith, Bernd Kreimer, Oliver Paier, Bruno Kovacko, Paul Ederer



Trainer: David Katzer

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Maximilian Pfleger - Lukas Königshofer, Marco Stögerer, Thomas Arzberger (K), Stefan Arzberger - Christof Wetzelberger, Mario Kager, Patrick Eichtinger, David Friesenbichler - Nikola Trstenjak, Miroslav Baksaj



Ersatzspieler: Daniel Ellmeier, Sebastian Payerhofer, Valentin Gletthofer, Paul Anton Mayer, David Meisterhofer, Niklas Ziegerhofer



Trainer: Jürgen Horn Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – UFC St. Jakob im Walde / Festenburg, 1:3 (0:1)

93 Bruno Kovacko 1:3

64 Christof Wetzelberger 0:3

53 Thomas Arzberger 0:2

16 Nikola Trstenjak 0:1

