Kreimer untermauert Heimstärke von USV St. Kathrein

Details Sonntag, 10. September 2023 21:45

Das Auswärtsspiel von USV St. Lorenzen/Wechsel endete erfolglos. Gegen USV St.Kathrein gab es nichts zu holen. Die Heimmannschaft gewann die Partie mit 2:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur St.Kathrein heißen konnte, denn man ist nicht nur insgesamt gut in Form, sondern auch zu Hause eine Macht. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck - man hat einfach einen Lauf.

Der Gast spielte eifrig mit - bis zur Pause waren keine Tore gefallen

Das Spiel begann vielversprechend, und schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Gastgeber das Geschehen dominieren würden. Bereits in der 3. Minute hatte Philipp Kreimer die Chance, von einem Fehler des Gästetormanns Christian Stögerer zu profitieren, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel.

St. Kathrein zeigte sich äußerst aktiv und bestimmte die Anfangsphase des Spiels. Rigler setzte in der 6. Minute eine Flanke auf Walcher, der versuchte, den Torhüter zu überlupfen, aber ohne Erfolg.

In der 7. Minute unterlief Wolfgang Czadil im Spielaufbau der Gastgeber ein haarsträubender Fehler und St. Lorenzen nutzte die Überzahl, konnte aber keinen Profit daraus schlagen. In der Folgezeit blieb das Spiel intensiv, aber Tore blieben aus.

Besonders auffällig war Kevin Wiedner von St. Lorenzen, der mehrmals gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auftauchte, jedoch die Führung knapp verpasste.

Nach einer munteren Anfangsphase beruhigte sich das Spiel in der Mitte der ersten Halbzeit, ehe es in der 25. Minute zu einer gefährlichen Freistoßsituation für St. Kathrein kam. Der Kopfball von Ponsold wurde vom Gästetorwart sicher gehalten. Kurz darauf, in der 26. Minute, trat erneut Kreimer mit einem gefährlichen Freistoß aus der Distanz an, den der Torwart zur Ecke klärte.

Nach langen mal wieder die Heimelf, beide Kreimer mit einer tollen Offensivaktion. Ponsold bekommt den Ball aber in den Rücken gespielt somit wieder eine nennenswerte Aktion vorbei. Manuel Gassenburger, Ticker-Reporter

Während St. Lorenzen in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen vergab, schafften es die Gastgeber auch nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die erste Halbzeit endete torlos.

Entscheidung in der Schlussphase

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte frische Impulse und St. Kathrein erspielte sich einige gute Möglichkeiten. In der 78. Minute war es schließlich Philipp Kreimer, der die Gastgeber mit einem Tor in Führung brachte. Nach einem Freistoß von Rigler wurde die Kugel von Kreimer per Fallrückzieher im Tor versenkt.

Die Gastgeber blieben dran und erhöhten in der Nachspielzeit auf 2:0, als Kreimer erneut das Netz zappeln ließ.

Kreimer bekommt den Ball in den Rückraum und vollendet zur Entscheidung Manuel Gassenburger, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off., das damit seinen Erfolgslauf fortsetzt und weiterhin die Tabellenspitze in der Gebietsliga Ost belegt. St. Lorenzen kämpfte tapfer, konnte aber seine zahlreichen Chancen nicht nutzen und bleibt in der Tabelle auf einem respektablen Platz.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

St. Kathrein ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Gebietsliga Ost. Wer diese Mannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte das Team von Franz Czadil. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von USV RB Fb Industry St.Kathrein.

Die Abwehr, die bis dato 16 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von USV St. Lorenzen in dieser Saison. In der Gebietsliga hängen die Trauben für den Aufsteiger höher. Das junge Team hat jedoch eine gute Substanz und wird ihre Punkte holen. Nur einmal ging St. Lorenze in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am 17.09.2023 empfängt USV St. Kathrein in der nächsten Partie USV Mitterdorf an der Raab. Auf heimischem Terrain empfängt USV St. Lorenzen im nächsten Match USV Holzbau-Shop Kaindorf.

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Christoph Schweiger, Philipp Pretterhofer, Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Nico Marcel Sallegger, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel-Andreas Ponsold



Ersatzspieler: Fabian Josef Neuhold, Alexander Großegger, Florian Brandtner, Florian Schwaiger, Lukas Greiner, Benjamin Graf



Trainer: Franz Czadil

St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Borna Rezo, Marco-Elias Fellinger, Florian Haas, Jonas Josef Fellinger, Matej Debeljak, Andreas Schuh, Michael Kapfer, Markus Hofer, Kevin Wiedner (K), Christoph Tromayer



Ersatzspieler: Kevin Stögerer, Sebastian Stögerer, Lukas Stögerer, Philipp Spitzer



Trainer: Dietmar Prenner Bericht Florian Kober Fotos Manuel Gassenburger

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – USV St. Lorenzen/W, 2:0 (0:0)

94 Philipp Kreimer 2:0

79 Philipp Kreimer 1:0

