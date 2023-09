Gragger erzielt Remis in der Nachspielzeit-Albersdorf holt doch noch einen Punkt

Details Sonntag, 17. September 2023 01:11

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch gegen USC RB Schäffern. USC Schäffern erwies sich gegen USV Albersdorf-Prebuch als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Trotzdem spielt der Aufsteiger aus dem Gleisdorfer Vorort bisher eine tolle Saison.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Schäffern bereits in Front - das war in der 5.Minute und Albert Valentincic war der Torschütze für die Gäste. Somit war der Matchball von Trainer Klug wohl schon ramponiert. Albersdorf tat sich schwer gegen den Underdog, spielte brav, konnte jedoch in der Offensive kaum Akzente setzen. Man versuchte den Ausgleich zu erzielen, benötigte jedoch einen Penalty um vor der Pause auszugleichen.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Albunit Berbatovci das 1:1 eben durch diesen Elfmeter zugunsten von Albersdorf-Prebuch (40.). Referee Samy schickte den Torschützen Valentincic von USC RB Schäffern kurz vor der Pause nach einer Tätlichkeit mit Rot zum Duschen (44.).

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ausgleich in der Nachspielzeit - 2:2 der Endstand

Das 2:1 von USC Schäffern stellte Anze Zorc in Unterzahl sicher (70.). Für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch avancierte Rene Gragger zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (92.) doch noch den Ausgleich erzielte. Am Ende stand es zwischen dem Heimteam und Schäffern pari. Die Gäste haben eine Halbzeit mit einem Mann weniger gespielt und führten eben trotzdem bis kurz vor dem Ende - Albersdorf konnte am Ende wenigstens noch über den Ausgleich jubeln.

So steht es um die beiden Teams -so geht es nächste Woche weiter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel USV Albersdorf-Prebuch in der Tabelle auf Platz fünf. Nur einmal gab sich Albersdorf-Prebuch bisher geschlagen. USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch ist seit drei Spielen unbezwungen.

USC RB Schäffern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur einen Zähler. USC Schäffern bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Schäffern wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Nächster Prüfstein für USV Albersdorf-Prebuch ist auf gegnerischer Anlage UFC St. Jakob im Walde / Festenburg (Freitag, 20:00 Uhr). Zwei Tage später misst sich USC RB Schäffern mit SV Teubl St. Johann/Haide.

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Aus meiner Sicht war das ein ganz schwaches Spiel mit und gegen den Ball. Das Spiel nach vorne war ideenlos und vor allem abermals Kreativität der Achse von uns extrem verbesserungsfähig. Mit dem späten Ausgleich in der letzte Sekunde natürlich ein immens wichtiger Punkt und mein Team gibt niemals auf!"

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Manuel Gassenburger (K), Alexander Witting, Rafael Fink - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Luca Painsi, Michael Simut, Max Pilz - Christian Mayer



Ersatzspieler: Sebastian Schmiedhofer, Dennis Ober, Sebastian Posch, Uros Stojkovic, Rene Gragger, Christian Edlinger



Trainer: Erich Klug

USC RB Schäffern: Stefan Schneider, Anze Zorc, Daniel Schneider, Patrick Wieser, Lovre Petrovic, Stefan Zingl, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Gregor Pammer, Attila Csiszar, Manuel Treitler (K)



Ersatzspieler: Christoph Hintergräber, Philipp Wiedner, David Lind, Nico Lind, Marcel Anton Dorner, Daniel Gremsl



Trainer: Dietmar Zingl

Gebietsliga Ost: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – USC RB Schäffern, 2:2 (1:1)

92 Rene Gragger 2:2

70 Anze Zorc 1:2

40 Albunit Berbatovci 1:1

5 Albert Valentincic 0:1

