USV St. Kathrein verteidigt die Tabellenführung

In der Auswärtspartie gegen USV RB Fb Industry St.Kathrein ging USV Mitterdorf an der Raab erfolglos mit 1:3 vom Platz. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. USV St. Kathrein enttäuschte die Erwartungen nicht - mittlerweile hat sich das Team von Trainer Czadil wohl ans Gewinnen gewöhnt.

Zum Heimspiel lud der Verein Legenden aus vergangenen Zeiten ein. Sie sahen einen Heimsieg des Tabellenführers.

Zunächst führte der Gast in St.Kathrein mit 1:0

Die erste Chance im Spiel gehörte der Stachel Truppe und auch das erste Tor erzielte die Gastmannschaft. Manuel Sauseng brachte sein Team mit einem Distanzschuss in der 15. Minute in Führung. Nun rollte der Heimzug vor 200 Zuschauern an und man erspielte sich gute Chancen, war jedoch vorläufig noch zu ungenau im Angriff.

Daniel-Andreas Ponsold schockte USV Mitterdorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für St. Kathrein (34./41.). Zunächst nach einem Alleingang, dann per Kopf.

Tor, Toor, Tooor für USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. zum 2:1. Wieder Ponsold- Einwurf 10 Meter von der Torlinie entfernt, auf die 5er Linie und trotz des Goalies Schrei kam die er zum Kopfball welcher den Weg ins leere Tor fand. zj, Ticker-Reporter

USV RB Fb Industry St.Kathrein führte als Favorit nun zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Am Ende blieben die drei Punkte beim Tabellenprimus

Das 3:1 der Heimmannschaft stellte Daniel Rigler sicher (55.).

Tor, Toor, Tooor für USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. zum 3:1 - Daniel Rigler: Schuss von 15 Meter. Links unten. zj, Ticker-Reporter

Mitterdorf mühte sich weiter den Anschlusstreffer zu erzielen. Am Ende stand der Spitzenreiter als Sieger da und behielt mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV St. Kathrein ist mit 15 Punkten aus sechs Partien hervorragend in die Saison gestartet. Die Verteidigung von St. Kathrein wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst sechsmal bezwungen. Nur einmal gab sich USV RB Fb Industry St.Kathrein bisher geschlagen.

19 Gegentreffer hat Mitterdorf mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Ost. Der Gast holte auswärts bisher nur einen Zähler. Wann findet man die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den Tabellenführer setzte es eine neuerliche Niederlage, womit USV Mitterdorf an der Raab im Klassement weiter abrutschte. Die Offensive von Mitterdorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – acht geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Man wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Während St. Kathrein am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf gastiert, duelliert sich Mitterdorf zeitgleich mit USV St. Lorenzen

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Christoph Schweiger, Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Nico Marcel Sallegger, Philipp Kreimer - Daniel-Andreas Ponsold



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Philipp Pretterhofer, Florian Brandtner, Florian Schwaiger, Lukas Greiner, Markus Walcher



Trainer: Franz Czadil

Mitterdorf/R.: Markus Staudacher - Moritz Heuberger, David Friess, Christoph Wilhelm - Paul Lankmair, Vincent Walter, Marcel Stampler, Oliver Leitgeb (K) - Tobias Pregartner, Daniel Strobl, Manuel Sauseng



Ersatzspieler: Lukas Rahm, Michael Schellnegger , BSc, Daniel Hechtl



Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – USV Mitterdorf an der Raab, 3:1 (2:1)

55 Daniel Rigler 3:1

41 Daniel-Andreas Ponsold 2:1

34 Daniel-Andreas Ponsold 1:1

15 Manuel Sauseng 0:1

