Bogyo sichert in der Schlussphase USV Kaindorf das Remis

Details Samstag, 23. September 2023 13:47

Als klarer Favorit musste FC Oberes Feistritztal einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf nicht über ein 1:1-Remis hinaus - Die Tabellenführung holte man aber trotzdem. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Oberes Feistritztal, jedoch wurden diese nicht bestätigt.

Oberes Feistritztal führt nun die Tabelle punktgleich mit St.Kathrein an

Erste Halbzeit: die Keeper halten die Null

Nach zwöf Minuten hatten die Gäste die erste große Chance - ein Schuss von Oliver Mock wurde jedoch von Toni Gissing im Kaindorfer Tor großartig pariert. In der Folge kam Kaindorf selbst zu guten Gelegenheiten. Jedoch scheiterte man entweder am starken Keeper Harrer oder am eigenen Unvermögen. Kaindorf war nun griffiger und aktiver.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Nach 90 Minuten holen die tapferen Kaindorfer einen Punkt

Vor 120 Zuschauern markierte Patrick Riegler das 1:0 (47.).

Angriff über Rechts, Mock legt auf Jaka Kuhar ab, der die Kugel in den Sechzehner flankt und Riegler haut die Kugel volley eiskalt unter die Latte. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Es folgte eine weiter große Chance des Absteigers: Riegler mit einem Distanzschuss und wieder Gissing im Tor der Kaindorfer der den Ball noch an die Stange abwehren konnte. Schließlich wurde die Syla Truppe gegen den Favoriten dann doch noch belohnt.

Mit seinem Treffer aus der 85. Minute bewahrte Karoly Bogyo seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Schluss sicherte sich USV Kaindorf gegen FC Oberes Feistritztal einen verdienten Zähler.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. USV Holzbau-Shop Kaindorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die bisherige Saisonbilanz der Kaindorfer bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Pleiten suboptimal. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Gastgeber, sodass man lediglich zwei Punkte holte.

Weil man wieder mal anschreib, grüßt Oberes Feistritztal nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Beim Gast greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal fünf Gegentoren stellt FC Oberes Feistritztal die beste Defensive der Gebietsliga Ost. Oberes Feistritztal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und drei Unentschieden zu Buche. FC Oberes Feistritztal baut die Mini-Serie von zwei Siegen allerdings nicht aus.

USV Holzbau-Shop Kaindorf gastiert kommenden Freitag (19:00 Uhr) bei UFC Schönegg. Oberes Feistritztal hat als Nächstes eine Auswärtsaufgabe vor der Brust. Am Sonntag geht es zu USV St. Lorenzen/W.

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing (K), Mateusz Sebastian Swiader, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Fabian Koch, Tristan Horvath, Kevin Letonja



Trainer: Jeton Syla

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, David Reitbauer, Lukas Elmleitner, Martin Hofbauer - Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Florian Fuchs - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Felix Geßlbauer, Simon Dornhofer, Manuel Mock, Lukas Pöttler



Trainer: Harald Lechner Stimme zum Spiel Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal „Es war sicher unsere schlechteste Partie im Herbst, kann passieren, ist aber kein Weltuntergang. Lobend erwähnen möchte ich trotzdem unsere jungen Burschen. Wir haben in der Verteidigung heute mit zwei 15 jährigen und einem 20 jährigen gespielt. Zeigt schon das wir hier viel richtig machen, aber wir noch Zeit brauchen. Kaindorf war griffig und sie verfügen über einen starken Goalie." Jeton Syla - Trainer Kaindorf

"Es war ein wenig David gegen Goliath. Wir waren am Beginn nervös, der Gegner hatte mehr Spielanteile. Dann konnten wir bis zur Halbzeit das Spiel übernommen, wir hatten ja auch einen Lattenschuss. Mit Beginn der zweiten Halbzeit gerieten wir in Rückstand. Am Ende holten wir den Punkt. Ich bin ja erst seit drei Spielen für das Team verantwortlich und wir arbeiten trotz der vielen Abgänge im Sommer und unserer vielen Verletzten konsequent weiter." Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – FC Oberes Feistritztal, 1:1 (0:0)

85 Karoly Bogyo 1:1

47 Patrick Riegler 0:1

