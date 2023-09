USV St. Kathrein verliert die Tabellenführung - Hirnsdorf gewinnt 2:0

Details Samstag, 23. September 2023 14:57

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. büßte mit der 0:2-Niederlage gegen SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf die Tabellenführung ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften mit leichten Vorteilen für St.Kathrein ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Hirnsdorf mit 2:0 die Nase vorn.

Es ging torlos in die Kabine - die Keeper glänzten

Beide Teams legten am Freitagabend offensiv los und boten den knapp 200 Zuschauern in der ersten Halbzeit offensiven Fußball. Es gab Chancen auf beiden Seiten, auch ein höheres Unentschieden wäre möglich gewesen, jedoch zeigten die beiden Keeper Hödl und Willingshofer ihr ganzes Können und verhinderten die jeweiligen Führungstore.

Joker Krämer trifft zur Heimführung und macht dann auch den Endstand

Nach der Pause brachte Trainer Norbert Eggler seinen Schützling Daniel Krämer ins Team und mit dieser Einwechslung hatte er den richtigen Riecher. Nur sechs Minuten später traf dieser zur Führung der Heimmannschaft nach einem Abwehrfehler (51.) mit einem Distanzschuss.

Es wurde mit Schiedsrichter Hodciz reichlich diskutiert, zunächst wurde Trainer Eggler verwarnt, dann wurde Gästetreiner Czadil, bereits verwarnt von der Bank mit gelb-rot vom Platz geschickt. Er hatte den Ball aus der Coachingzone ins Spielfeld geworfen, der Schiedsrichter sah dies als Unsportlichkeit.

Kathrein drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, die HSV Defensive ließ diesen nicht zu. Bei gutem Besuch entwickelte sich zunehmend ein absolut unterhaltsames, gutes Gebietsligaspiel. Nun suchten die Hirnsdorfer ihr Heil im Umschaltspiel, wirkten immer etwas präsenter. Es folgte so ein Konter, ein langer Pass von Molnar auf Krämer, der verwandelte eiskalt von rechts ins lange Eck.

Am Ende stand SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg über USV St. Kathrein/Off, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Hirnsdorf von Höherem träumen. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf.

St. Kathrein holte auswärts bisher drei Zähler. USV St. Kathrein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Als Nächstes steht für SV Hirnsdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen USV Mitterdorf an der Raab. St. Kathrein empfängt parallel USC RB Schäffern.

Stimmen zum Spiel

Norbert Eggler - Trainer Hirnsdorf

"Die Anfangsphase gehörte klar uns wo wir auch zu Möglichkeiten kamen. Danach kam St. Kathrein besser ins Spiel und fand eine sehr gute Chance vor. Yanik Hödl rettete kurz vor der Pause mit einer Glanzparade auf der Linie nach einem Eckball.

In der 2. Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile mit wenigen Chancen.



Nach dem 1:0 war es etwas leichter. In der Schlussphase konnten wir einen gut gespielten Angriff zum entscheidenden 2:0 verwerten. Da wir im 2. Spielabschnitt nichts mehr zugelassen haben, finde ich, dass der Sieg in Ordnung geht.

Gratulation an meine Mannschaft, endlich haben wir uns auch mal belohnt.

Lob an St. Kathrein. Eine stark kämpfende und sehr faire Mannschaft."

Franz Czadil - Trainer St.Kathrein

"Mein Keeper hat sich kurz vor dem Spiel verletzt und so musste Samuel Willingshofer das Tor hüten, er hat das gut gemacht. Insgesamt haben wir immer noch zahlreiche Verletzte, aber genug Spieler um diese zu ersetzen. Das war ein tolles Spiel mit einem super Publikum. Unser Weg geht weiter, auch wenn wir verloren haben. Gratulation an meinen Kollegen, so macht Fußball Freude und bietet gute Unterhaltung."

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Julian Neuhauser, Matthias Zaff - Jürgen Froschauer, Manuel Gruber, Hannes Wallner, Jonas Hödl, Matthias Artauf - Adrian Laszlo Pentek



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Emir Reisenhofer, Peter Paierl, Milan Molnar, Martin Kleinhappl, Daniel Krämer



Trainer: Norbert Eggler

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Samuel Willingshofer - Alexander Großegger, Manuel Rigler, Wolfgang Czadil, Lukas Greiner - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel-Andreas Ponsold



Ersatzspieler: Markus Nageler, Philipp Pretterhofer, Florian Brandtner, Florian Schwaiger, Bernhard Pöllabauer, Benjamin Graf



Trainer: Franz Czadil Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 2:0 (0:0)

86 Daniel Kraemer 2:0

51 Daniel Kraemer 1:0

