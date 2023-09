Jubel über späten Sieg dank Baliko - St.Johann ist Tabellenführer

Details Sonntag, 24. September 2023 20:48

Ein Tor machte den Unterschied – SV Teubl St. Johann/Haide siegte mit 2:1 gegen USC RB Schäffern. USC Schäffern war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Es dauerte aber sehr lange bis sie besiegelt war.

Wieder einmal Hegyesi und die Gäste führten zur Pause

In der ersten halben Stunde plätscherte das Spiel ein wenig vor sich hin. Nach 34 Minuten kam Thomas Schützenhöfer für die Gäste zur ersten guten Gelegenheit, konnte den Ball jedoch nicht an Keeper Michael Pfeffer vorbei ins Tor bringen.

Zsolt Csaba Hegyesi brachte sein Team in der 39. Minute nach vorn. Es war dies das neunte Saisontor des Ungarn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich St. Johann/Haide, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Am Ende holt sich St.Johann die drei Punkte ab

Attila Csiszar schoss für Schäffern in der 58. Minute das erste Tor. Somit war es wieder ausgeglichen und so blieb es auch lange Zeit.

Ein später Treffer von Tamas Baliko mit einem gezielt verwandelten Freistoss, brachte den Gästen dann doch noch den Dreier ein (87.) Letzten Endes holte SV Teubl St. Johann/Haide gegen USC RB Schäffern drei Zähler und die Tabellenführung in der Gebitesliga Ost.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USC Schäffern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach sieben bestrittenen Begegnungen ist die Heimmannschaft Letzter der Gebietsliga Ost. Die Offensive von Schäffern zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Für USC RB Schäffern sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Die drei errungenen Zähler waren für St. Johann/Haide gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 20 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte SV Teubl St. Johann/Haide an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert man fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der St. Johann ungeschlagen ist.

USC Schäffern stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt St. Johann/H. UFC St. Jakob im Walde / Festenburg.

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer, David Lind, Anze Zorc, Daniel Schneider, Nico Lind, Patrick Wieser, Lovre Petrovic, Stefan Zingl, Maximilian Hofer, Raphael Franz Hammer, Manuel Treitler (K)



Ersatzspieler: Stefan Schneider, DI Benjamin Höfler , BSc, Kevin Heißenberger, Marcel Anton Dorner, Gregor Pammer, Attila Csiszar



Trainer: Dietmar Zingl

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer, Kevin Gremsl, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Raphael Ernst (K), Adam Balla



Ersatzspieler: Raphael Riegler, Thomas Bruckner, Alexander Christian Kernbichler, Manuel Allmer, Alexander Freitag, Thomas Handler



Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USC RB Schäffern – SV Teubl St. Johann/Haide, 1:2 (0:1)

87 Tamas Baliko 1:2

58 Attila Csiszar 1:1

39 Zsolt Csaba Hegyesi 0:1

