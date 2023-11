Jubel über späten Sieg dank Rigler - St.Kathrein gewinnt bei Oberes Feistritztal

Details Samstag, 04. November 2023 17:27

FC Oberes Feistritztal verlor die Tabellenführung durch eine 1:2-Niederlage gegen USV RB Fb Industry St.Kathrein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Man sah ein umkämpftes Spiel zweier Topmannschaften der oststeirischen Gebietsliga.

Die Gäste spielten eine tolle Herbstrunde und feierten den Sieg am letzten Spieltag beim Tabellenführer

Unterzahl und 0:1 zur Pause - Oberes Feistritztal in Nöten

Vor dem Spiel führte der Gastgeber mit 27 Punkten die Tabelle an, der Gast lauerte mit 24 Punkten knapp dahinter. Man sah somit ein absolutes Spitzenspiel in der Gebietsliga Ost. Nach einer guten Viertelstunde überwand St.Kathrein das Mittelfeld mit einem Volleypass, der zu Fabian Neuhold gelangt, dieser überhob Keeper Sascha Harrer und erzielte vor knapp 200 Zuschauern das 1:0.

Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für Oberes Feistritztal, als Patrick Riegler den zweiten gelben Karton wegen Kritik sah (42.) und mit der Ampelkarte zum Duschen geschickt wurde. Zwei Minuten zuvor war er von Schiedsrichter Burger bereits wegen eines Foulspiels verwarnt worden. Somit war die Lechner-Truppe für mehr als eine Halbzeit in Unterzahl und in Rückstand. Im ersten Durchgang hatte USV St. Kathrein etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Dies nach einem starken Spiel der Gäste im 1. Durchgang.

Ausgleich und später Siegtreffer

In der 68. Minute brachte Florian Fuchs den Ball im Netz des Gasts unter. Die Gastgeber spielten dabei über mehrere Stationen aus der Defensive über die rechte Flanke heraus, den Querpass verwertete Fuchs eiskalt und zur Freude der Heimfans. Die Gastgeber zeigten nun, dass sie vollkommen zu Recht zu den besten Teams der Liga gehören. Die Heimmanschaft spielte nun in Unterzahl stärker als vor der Pause.

Die Czadil-Truppe zeigte eine kämpferisch geschlossene Leistung und wurde am Ende für die Mühen belohnt. Daniel Rigler wurde zum Helden des Spiels, als er die Gäste mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (85.) doch noch mit 2:1 in Front brachte. Die Verteidigung wollte klären, dies gelang jedoch nicht und die Kugel kam direkt vor die Füße eines Gästespielers. Dieser legte quer und man verwertete aus der Mitte des Strafraums zum Sieg und zur vorläufigen Tabellenführung. Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Kathrein FC Oberes Feistritztal 2:1.

So steht es um Oberes Feistritzthal und um St.Kathrein - jetzt geht es in die Winterpause

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Oberes Feistritztal 27 Zähler zu Buche. Die Heimmannschaft baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die errungenen drei Zähler gingen für USV RB Fb Industry St.Kathrein einher mit der vorläufigen Übernahme der Tabellenführung. Neun Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Kathrein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt FC Oberes Feistritztal dann im nächsten Spiel USV Mitterdorf an der Raab, während USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. einen Tag später bei UFC Schönegg antritt.

Stimmen zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter FC OF

„Gratulation der Gastmannschaft. Erste Halbzeit war nicht gut von uns, zweite Halbzeit war deutlich besser, auch zu zehnt. Wir haben alles versucht das Spiel zu drehen und waren auch knapp dran. Warum man uns so einen unerfahrenen Schiedsrichter, in so einem wichtigen Spiel schickt, ist uns einfach unerklärlich“

Franz Czadil - Trainer St.Kathrein

"Es war eine geschlossene Mannschaftsleitung. Für mich zählt immer das Team und der Spirit - egal wer auf dem Platz steht. Wir haben eine tolle Herbstrunde gespielt und wir werden nicht absteigen - das war unser Ziel. Wir arbeiten einfach weiter und schauen wir, was am Ende dabei raus kommt."

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - David Reitbauer, Matthias Doppelreiter, Lukas Pöttler - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Kilian Brunnhofer, Mag. Gregor Weissensteiner, Florian Fuchs, Simon Dornhofer, Manuel Mock



Trainer: Harald Lechner

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Manuel Rigler, Wolfgang Czadil, Lukas Greiner - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Florian Brandtner, Lukas Kreimer, Markus Walcher - Daniel-Andreas Ponsold



Ersatzspieler: Thomas Neuhold, Philipp Pretterhofer, Samuel Willingshofer, Elias Rainer, Benjamin Graf, Philipp Kreimer



Trainer: Franz Czadil Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Oberes Feistritztal – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 1:2 (0:1)

85 Daniel Rigler 1:2

68 Florian Fuchs 1:1

17 Fabian Josef Neuhold 0:1

