USC Schäffern bezwingt UFC St. Jakob Festenburg

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 18:55

Ein Tor machte den Unterschied – USC RB Schäffern siegte mit 2:1 gegen UFC St. Jakob im Walde / Festenburg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Zur Pause führte das Team von Trainer Zingl knapp

Nach einer halben Stunde lief Attila Csiszar alleine auf das Gästetor zu und hatte die Führung auf dem Fuß. Maximilian Pfleger im Tor der Gäste verhinderte den Rückstand jedoch großartig. Die Heimmannschaft ging durch Lovre Petrovic mit einem Schuss in die kurze Ecke in der 46. Minute in Führung. USC Schäffern führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Kurz nach der Pause erhöht das Heimteam auf 2:0

Attila Csiszar schoss die Kugel zum 2:0 für Schäffern über die Linie (53.). Das war eine gewisse Vorentscheidung für Schäffern.

Tor, Toor, Tooor für USC RB Schäffern zum 2:0 Torschütze Nr.18 Csiszar ! Petrovic verlängert einen hohen Ball per Kopf auf seinen Mitspieler, der gekonnt ins Tor einschiebt Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Miroslav Baksaj zur Stelle und zeichnete für das erste Tor mit einem satten Volleyschuss von UFC St. Jakob / Festenburg verantwortlich (85.). Schließlich strich Schäffern die Optimalausbeute gegen den Gast ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USC Schäffern muss sich in der Winterpause ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Schäffern ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. USC RB Schäffern bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. USC Schäffern erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

St. Jakob Festenburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Schäffern ist USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg (Samstag, 17:00 Uhr). UFC St. Jakob Festenburg misst sich am selben Tag mit USV St. Lorenzen/W. (15:00 Uhr).

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer, DI Benjamin Höfler , BSc, David Lind, Anze Zorc, Patrick Wieser, Lovre Petrovic, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Attila Csiszar, Manuel Treitler (K)



Ersatzspieler: Stefan Schneider, Kevin Heißenberger, Andreas Manfred Weninger, Patrick Höfler, Marcel Anton Dorner, Marco Pürrer



Trainer: Dietmar Zingl

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Maximilian Pfleger - Michael Berger, Marco Stögerer, David Meisterhofer, Stefan Arzberger - Christof Wetzelberger, Mario Kager, Marcel Arzberger - Nikola Trstenjak, Thomas Arzberger (K), Miroslav Baksaj



Ersatzspieler: Armin Eggbauer, Paul Anton Mayer, Valentin Gletthofer, Sebastian Johannes Königshofer, Markus Eichtinger



Trainer: Armin Eggbauer Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USC RB Schäffern – UFC St. Jakob im Walde / Festenburg, 2:1 (1:0)

85 Miroslav Baksaj 2:1

53 Attila Csiszar 2:0

45+1 Lovre Petrovic 1:0

