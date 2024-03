Oberes Feistritztal patzt gegen USV Mitterdorf - Underdog gewinnt in Strallegg

Details Sonntag, 17. März 2024 13:45

Gegen USV Mitterdorf an der Raab setzte es für FC Oberes Feistritztal eine ungeahnte 1:0-Pleite. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall.Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Oberes Feistritztal beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht.

Es gibt im Joglland einiges zu besprechen nach diesem Spiel

Stampler trifft nach 150 Sekunden und das war es dann auch

Das Team von Trainer Harals Lechner hatte sich viel vorgenommen - schließlich möchte man im Sommer in die Unterliga zurückkehren. Ein schnelles Tor der tapferen Gäste aus Mitterdorf stellte jedoch jeglichen Matchplan komplett auf den Kopf.

Gleich zu Spielbeginn trafen die Gäste zur frühen Führung (3.). Marcel Stampler überrumpelte die Abwehr der Strallegger und schoß zur vollkommen überraschenden Führung des Underdogs ein. Nun rührte der Außenseiter in der Verteidigung den Beton an, versuchte über lange Bälle seine Konter zu fahren.

Zahlreiche Chancen nach der Pause für den FCO - es bleibt bei der Heimniederlage

Windhaber traf mit einem Freistoß die Latte, Kajcer mit einem Kopfball aus nächster Distanz das Tor nicht, Oliver Mock fand in Keeper Rahm seinen Meister. Es gab unzählige Cahncen für den Favoriten. Die aufopferungsvoll kämpfende Gastmannschaft hielt permanent dagegen und führte ab der 3.Minute des Spiels eine disziplinierte Abwehrschlacht.



Schlussendlich pfiff der Unparteiische Heimo Mitteregger das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Mitterdorf brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es in der nächsten Woche weiter

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt FC Oberes Feistritztal den vierten Platz in der Tabelle ein. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gastgeber. Insgesamt erst zwölfmal gelang es dem Gegner, Oberes Feistritztal zu überlisten. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat FC Oberes Feistritztal momentan auf dem Konto. Gegen USV Mitterdorf an der Raab kassierte man allerdings bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die drei Punkte brachten für USV Mitterdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Offensive von Mitterdorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass USV Mitterdorf an der Raab bis jetzt erst 20 Treffer erzielte. Drei Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Aber das ist alles nur Statistik - das Team hat einen erfolgreichen Coup im Joglland erreicht und wird daraus genug Selbstbewusstsein ziehen.

Am kommenden Samstag tritt FC Oberes Feistritztal bei SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf an, während Mitterdorf/R. einen Tag zuvor UFC Schönegg empfängt.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

„Erstmal Gratulation an Mitterdorf, sie haben alles raus geholt was möglich war, mit Mann und Maus verteidigt und ausschließlich mit langen Bällen agiert, was auch absolut legitim ist. Bei zwei Eckbällen war Gefahr.

Aber so ein Spiel nicht zu gewinnen bzw. gar zu verlieren ist schon fast Kunst. Wir haben’s uns teilweise vorm Tor höchst fahrlässig angestellt und mit zu wenig Überzeugung im Strafraum agiert. Chancen waren mehr als genug da. Das muss ich meiner Mannschaft vorwerfen und da gibt’s auch nichts zu beschönigen- absoluter Fehlstart auf den Reaktion gezeigt werden muss. Aber, dass es bei 77% Ballbesitz und 19 Torschüssen eine Niederlage setzt, kommt wohl eher selten vor.“

Josef Stachel - Trainer Mitterdorf

"Der Gegner war eindeutig besser, wir spielten gegen einen Titelfavoriten. Die Vorbereitung verlief nicht gut für uns - ich wusste, dass wir nur über die Defensive bestehen können. Wir haben so wenig Punkte im Herbst geholt, da kann ich die Jungs nur über Gespräche aufbauen. Wir haben viele junge Spieler dabei - alle müssen verstehen, dass sie viel mehr können!"

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - David Reitbauer, Simon Dornhofer, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - Gregor Weissensteiner, Stipo Simunovic, Michael Windhaber, Lukas Pöttler - Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Gregor Doppelreiter, Oliver Mock, Matthias Doppelreiter, Lukas Elmleitner, Manuel Mock



Trainer: Harald Lechner

Mitterdorf/R.: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger, David Friess - Paul Lankmair, Jonas Traussnig, Marcel Stampler, Oliver Leitgeb (K), Christoph Wilhelm - Daniel Strobl, Tobias Pregartner



Ersatzspieler: Markus Staudacher, Daniel Hechtl, Kilian Schinagl, David Reisinger, Michael Schellnegger, Fabio Samer



Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Oberes Feistritztal – USV Mitterdorf an der Raab, 0:1 (0:1)

3 Marcel Stampler 0:1

