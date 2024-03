Bogyo wird zum Matchwinner - Kaindorf besiegt St.Jakob knapp

Details Samstag, 30. März 2024 01:31

Ein Tor machte den Unterschied – USV Kaindorf siegte mit 2:1 gegen St. Jakob - Festenburg. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Kaindorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatte St. Jakob keinerlei Probleme mit der Heimmannschaft gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Kaindorf kletterte in der Tabelle und überholte den Gegner vom Freitagabend

Es dauerte nur wenige Minuten bis das erste Tor fiel

In der sechsten Minute bejubelte USV Holzbau-Shop Kaindorf vor 150 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0 - nach einer perfekten Ecke, traf Gergö Hahn per Kopf zur Führung. Beide Teams schenkten sich nichts und so sahen die Anhänger der Gäste schon bald den Ausgleich.

Nikola Trstenjak nutzte die Chance für St. Jakob und beförderte in der 21. Minute das Leder nach einem Konter über die linke Seite zum 1:1 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Späte Niederlage für St.Jakob - ein Punkt war greifbar nahe

Die Gastmannschaft spielte weiterhin ambitioniert mit und die Partie wurde immer umkämpfter. Schiedsrichter Schadler verwarnte insgesamt fünf Spieler. Wirklich unfair wurde es aber nie.

Ein später Treffer von Karoly Bogyo, der in der Schlussphase erfolgreich war (88.), bedeutete die Führung für USV Kaindorf - man kombinierte sich durch die Gästeabwehr und der Schütze schob das Leder lässig zum Siegtreffer ein.

Zum Schluss feierte Kaindorf einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Jakob Festenburg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV Holzbau-Shop Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. USV Kaindorf bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Kaindorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

UFC St. Jakob im Walde / Festenburg musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gäste insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten momentan recht düster.

Mit diesem Sieg zog USV Holzbau-Shop Kaindorf am Gegner vorbei auf Platz neun. UFC St. Jakob fiel auf die elfte Tabellenposition.

USV Kaindorf stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei USV Stubenberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt UFC St. Jakob den FC Oberes Feistritztal.

Stimme zum Spiel

Arif Shaqiri - Co-Trainer Kaindorf

"Das war eine sehr hart umkämpfte Partie. Wir haben aber einen kühlen Kopf bewahrt und uns immer auf unsere Tugenden konzentriert. Wir haben einfach eine tolle Truppe - diese drei Punkte kommen aus einer tollen Mannschaftsleistung. Jeder gibt alles für das Team und den Erfolg. Ich hatte heute das Kommando, da unser Cheftrainer momentan gesperrt ist!"

Aufstellungen: USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing (K), Gergö Hahn, Christopher Schaller, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj, Patrik Richardo Novak



Ersatzspieler: Philipp Narath, Hashim Halimi, Mateusz Sebastian Swiader, Jan Ali Nazari, Florent Zymeri, Kevin Letonja



Trainer: Arif Shaqiri

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Maximilian Pfleger - Toni Maricevic, Marco Stögerer, Marcell Wallner, David Meisterhofer - Mario Kager, Marcel Arzberger (K), David Friesenbichler - Christof Wetzelberger, Nikola Trstenjak, Miroslav Baksaj



Ersatzspieler: Armin Eggbauer, Sebastian Payerhofer, Valentin Gletthofer, Patrick Eichtinger, Sebastian Johannes Königshofer, Manuel Arzberger



Trainer: Jürgen Horn Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – UFC St. Jakob im Walde / Festenburg, 2:1 (1:1)

88 Karoly Bogyo 2:1

21 Nikola Trstenjak 1:1

6 Gergoe Hahn 1:0

