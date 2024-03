Niederlage in letzter Minute - Schäffern holt drei Punkte bei Oberes Feistritztal

Details Samstag, 30. März 2024 14:14

Gegen USC Schäffern zeigte sich Oberes Feistritztal nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 2:3. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Schäffern beugen mussten. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt. Trainer Pammer feierte seine Premiere auf der Bank mit einem Sieg.

Drei überraschende Punkte holte der Gast am Freitagabend

0:1 nach Unsicherheiten in der Abwehr - Schäffern führt zur Pause

Nach dem Ausrutscher in der 14. Runde hat sich der FCOF mit einem 4:2 Auswärtssieg am 15. Spieltag in Hirnsdorf wieder zurück an die Tabellenspitze gekämpft und wollel diese auch übers Osterwochenende verteidigen. Der Spielverlauf zeigte, dass die Pammer - Truppe nicht gekommen war um die Punkte kampflos zu übergeben.

Schäffern zeigte in der Offensive immer wieder seine Stärken und die Birkfelder Abwehr war reichlich beschäftigt. Raphael Hammer war es, der vor 187 Zuschauern in der siebten Minute das 1:0 für USC RB Schäffern besorgte, die Abwehr der Gastgeber war in dieser Situation überfordert und so führte der Außenseiter nach wenigen Minuten. Noch bevor eine Viertelstunde gespielt war, musste Anze Zorc verletzt vom Feld. Der eingewechselte Daniel Schneider ersetzte ihn nahtlos und trug sich später sogar in die Torschützenliste ein.

Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine, als Schiedsrichter Strommer zum Pausentee bat.

Hoffnung wenige Sekunden nach Wiederbeginn - am Ende keine Punkte für den Favoriten

Für das 1:1 von FC Oberes Feistritztal zeichnete Patrick Riegler verantwortlich (46.). Nun ging man davon aus, dass der Aufstiegsaspirant das Kommando übernehmen würde. Aber die Abwehr war erneut nicht im Bilde, konnte eine gefährliche Situation nicht klären und es folgte der nächste Dämpfer: Daniel Schneider stellte die Weichen für USC Schäffern auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war.

Gleich keimte wieder Hoffnung auf - Daniel Riegler glich nur wenig später für Oberes Feistritztal aus (57.). Die Heimmanschaft konnte in der Folge keine wirklichen Akzente setzen und blieb wie zuletzt im eigenen Stadion eher harmlos. Man stellte sich auf ein Unentschieden ein.

Schäffern hatte jedoch noch nicht genug und holte tatsächlich noch die drei Punkte: Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Emir Garibovic noch einen Treffer parat hatte (90.). Am Schluss gewann Schäffern gegen FC Oberes Feistritztal am Karfreitag.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Oberes Feistritztal verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für das Heimteam, sodass man lediglich sechs Punkte holte. Der Aufstiegsaspirant durchlebt gerade schwere Zeiten.

Nach dem errungenen Dreier hat USC Schäffern Position zehn der Gebietsliga Ost inne. Schäffern bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Zuletzt lief es sehr erfreulich für das Team, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt FC Oberes Feistritztal bei UFC St. Jakob im Walde / Festenburg an, während USC Schäffern einen Tag später UFC Schönegg empfängt.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Oberes Feistritztal

„Unsere Heimschwäche setzt sich weiter fort und das ist schon extrem enttäuschend, vor allem weil uns beste Bedingungen geliefert werden. Schäffern hat heute nicht unverdient gewonnen und wir hatten auch Glück, da es wohl Elfmeter gegen uns hätte geben müssen. Wir waren gewarnt vom Herbst und wussten, dass sie offensiv ihre Stärken haben. Leider schaffen wir es derzeit nicht, unsere Trainingsleistung und Lockerheit auf den Platz zu bringen. Die ersten zwei Tore haben wir uns wiedermal selber geschossen, mit individuellen komplett Aussetzer. Dass sich das dann aus den Spielverlauf auswirkt, versteht sich von selbst. So haben wir keine Berechtigung bzw. Chance, dass wir um den Aufstieg mitspielen. Aber okay, ist absolut kein Beinbruch und auch keine Pflicht, dann ist es so und wir versuchen weiterhin unser Bestes und werden uns in der neuen Saison wieder sammeln und neue Ziele definieren“

Aufstellungen FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Simon Dornhofer, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer, Marko Krajcer - Gregor Weissensteiner, Stipo Simunovic, Lukas Pöttler - Patrick Riegler, Jaka Kuhar

Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Gregor Doppelreiter, David Reitbauer, Oliver Mock, Matthias Doppelreiter, Lukas Elmleitner



Trainer: Harald Lechner

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), Benjamin Höfler, David Lind, Anze Zorc, Nico Lind, Philipp Wiedner, Stefan Zingl, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Emir Garibovic Ersatzspieler: Stefan Schneider, Daniel Schneider, Manuel Treitler, Patrick Wieser, Marco Pürrer, Lukas Feitl



Trainer: Gregor Pammer



Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Oberes Feistritztal – USC RB Schäffern, 2:3 (0:1)

90 Emir Garibovic 2:3

57 Patrick Riegler 2:2

55 Daniel Schneider 1:2

46 Patrick Riegler 1:1

7 Raphael Franz Hammer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.