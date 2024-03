Albersdorf gleicht in der 100. Minute aus - St.Kathrein hatte mit drei Punkten gerechnet

Details Samstag, 30. März 2024 20:11

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch und USV RB Fb Industry St.Kathrein verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich USV Albersdorf-Prebuch vom Favoriten. Der Ausgleich fiel allerdings sehr spät im Spiel und sorgte für Diskussionen. Das Hinspiel hatte USV St. Kathrein knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Ein Spiel endet manchmal erst nach 100 Minuten - so auch in Albersdorf am Samstagnachmittag

Der Favorit geht erwartungsgemäß in Führung - Friesenbichler verletzt

Beide Teams gingen offensiv in die Begegnung am Karsamstag. Die beiden Teams spielen eine tolle Saison - der Aufsteiger mischt munter in der Liga mit, St.Kathrein orientiert sich in Richtung Aufstieg in die Unterliga.

Vor über 250 Zuschauern markierte Wolfgang Czadil die Führung für den Gast (27.).

Abpraller, Czadil steht perfekt und schiebt zum 1-0 für die Gäste aus St.Kathrein ein. Manuel Gassenburger, Ticker-Reporter

Albersdorf musste auf "Moped" Simut verzichten, der war nicht fit und Manuel Gassenburger war gesperrt. Der Gastgeber spielte aus einer kompakten Abwehr und verlor nach einer halben Stunde auch noch Andreas Friesenbichler, der verletzt ausschied. Wenige Minuten später rettete der starke Manuel Baier im Tor der Heimmannschaft und so blieb es bei der knappen Führung der Gäste.

Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den St. Kathrein für sich beanspruchte.

Elfmeter in der 100. Minute - das Spiel endet ohne einen Sieger

Nach der Pause neutralisierten sich die Teams über weite Phasen des Spiels - der Ball war zumeist im Mittelfeld anzufinden. Torchancen waren Mangelware und so sah es lange nach einem Auswärtssieg aus.

Albunit Berbatovci machte St.Kathrein kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Was war passiert? Beim allerletzten Angriff der Gastgeber fielen zwei Spieler im Strafraum - einer von jedem Team. Schiedsrichter Adzaga entschied auf Foulspiel und Elfmeter. Den verwandelte der Albersdorfer und es folgte der Schlußpfiff. Am Schluss sicherte sich Albersdorf-Prebuch gegen USV St. Kathrein einen Zähler.

Trainer Czadil erhielt nach Abpfiff noch eine rote Karte und die Gäste waren bedient und fuhren mit zwei Zählern weniger, als kurz vor Spielende vermutet, nach Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Remis brachte USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch in der Tabelle voran. Die Heimmannschaft liegt nun auf Rang sieben. Sechs Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat das Team derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Albersdorf-Prebuch. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. St. Kathrein liegt nun auf Platz zwei. Man verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Nur einmal ging das Team in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Mitterdorf an der Raab an. Zwei Tage später empfängt St. Kathrein SV Teubl St. Johann/Haide.

Stimmen zum Spiel

Franz Czadil - Trainer St.Kathrein

"Das war echt bitter - Albersdorf hatte ja praktisch keine Tormöglichkeiten. Das sind Punkte, die uns am Ende echt fehlen können. Wir müssen jetzt endlich wieder gewinnen, heute waren wir nahe dran. Ich habe wohl meine Coachingzine verlassen, ich dachte ja, dass das spiel zu Ende ist, da habe ich dann noch die rote Karte bekommen."

Erich Klug -Trainer Albersdorf

"Unterm Strich ein glücklicher Punkt wenn man in der 100. Minute noch einen Elfer zugesprochen bekommt und mein Spieler eiskalt in das rechte Kreuzeck verwertet! Für mich war der Elfer schmeichelhaft."

Aufstellungen USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Harald Böjtös, Sebastian Schmiedhofer, Uros Stojkovic, Sebastian Posch, Rafael Fink - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Moritz Haberhofer, Oliver Fladerer - Andreas Friesenbichler



Ersatzspieler: Marvin-Michael Etienne Deutsch, Dennis Ober, Rilind Syla, Manfred Seidl, Rene Gragger, Christian Edlinger



Trainer: Erich Klug

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Manuel Rigler, Wolfgang Czadil - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Nico Marcel Sallegger, Markus Walcher - Daniel-Andreas Ponsold, Daniel Fuchsbichler



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Alexander Feiertag, Jeremias Matzer, Benjamin Graf, Philipp Kreimer



Trainer: Franz Czadil Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 1:1 (0:1)

95 Albunit Berbatovci 1:1

27 Wolfgang Czadil 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.