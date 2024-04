SV Hirnsdorf rückt vorläufig auf Platz zwei vor - Naintsch spielt tapfer mit und verliert am Ende klar

Details Freitag, 05. April 2024 22:43

Am Freitag verbuchte SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf einen 4:2-Erfolg gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SV Hirnsdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte der Gastgeber nach 90 Minuten beim 3:2 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Eggler - Truppe möchte weiterhin Punkte sammeln und um den Aufstieg kämpfen

Das erste Tor des Spiels ging an Hirnsdorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SU Naintsch, denn Unglücksrabe Paul Sallegger beförderte den Ball ins eigene Netz (9.). Manfred Dunst ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Foulelfmeter zum 1:1 für Naintsch.

Es gab in der Folge zahlreiche weitere Möglichkeiten, so trafen die Gäste nach einer guten halben Stunde die Stange. Es wurde emotionaler vor den knapp 300 Zuschauern. Schiedsrichter Minas zeigte in den letzten fünf Minuten vor der Pause drei gelbe Karten.

Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Molnar mit Doppelpack und am Ende drei Punkte für Hirnsdorf

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Milan Molnar schnürte einen Doppelpack (51./65.), sodass SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf fortan mit 3:1 führte.

Tor, Toor, Tooor für SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf zum 2:1 Artauf Matthias mit einem Hammer aus der Distanz, den der Keeper der Gäste noch abwehren kann, allerdings steht Molnar goldrichtig und kann den Abpraller verwerten! Daniel Krämer, Ticker-Reporter

Das 3:1 erzielte der Hirnsdorfer dann per Elmeter. Wer nun erwartete, dass bei dieser flotten Partie die Vorentscheidung gefallen wäre, der irrte: Stefan Nistelberger verkürzte für SU Schotterwerke Christandl Naintsch später in der 73. Minute auf 2:3.

Durch ein Eigentor von Julian Karrer nach einem Eckball verbesserte SV Hirnsdorf den Spielstand auf 4:2 für sich (77.) - das war dann auch zugleich der Endstand in einer unterhaltsamen Partie.

Am Ende verbuchte Hirnsdorf gegen SU Naintsch einen Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf nun vorläufig auf dem zweiten Platz steht. SV Hirnsdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto. Mit dem Sieg baute das Team die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Naintsch bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Gäste mussten sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SU Schotterwerke Christandl Naintsch insgesamt auch nur drei Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SU Naintsch ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Samstag reist SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf zu USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, zeitgleich empfängt Naintsch USC RB Schäffern.

Stimme zum Spiel:

Kapitän Hirnsdorf - Hannes Wallner

"Nach durchwachsener erster Halbzeit fanden wir über eine kämpferische Leistung in der zweiten Hälfte zu unserem Spiel. Ich bin richtig stolz auf die Jungs - Gratulation an die Mannschaft zum verdienten Heimsieg!"

Aufstellungen: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Matthias Zaff, Christoph Simon, Julian Neuhauser - Stephan Gschanes, Alexander Mauerhofer, Hannes Wallner (K), Matthias Artauf, Rainer Rath - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Martin Kleinhappl, Daniel Höfler, Alexander Josef Grabmayer, Peter Paierl, Stefan Schwarz



Trainer: Norbert Eggler

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Julian Pfeiffer - Lukas Kreimer, Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Markus Wiesenhofer - Michael Hack, Bernd Kreimer, Matthias Schmid, Julian Karrer - Marijan Markovic, Manfred Dunst (K)



Ersatzspieler: Markus Kulmer, Stefan Wetzelhütter, Carmine Saporito, Christoph Baumegger, Oliver Paier, Leo Johannes Tandl



Trainer: Ing. Andreas Köhler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – SU Schotterwerke Christandl Naintsch, 4:2 (1:1)

77 Eigentor durch Julian Karrer 4:2

73 Stefan Nistelberger 3:2

65 Milan Molnar 3:1

51 Milan Molnar 2:1

27 Manfred Dunst 1:1

9 Eigentor durch Paul Sallegger 1:0

