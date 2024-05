Punkteteilung in einem ereignisreichen Abend: UFC Schönegg gegen FC Oberes Feistritztal

Details Freitag, 10. Mai 2024 21:36

Am Freitagabend trafen UFC Schönegg und FC Oberes Feistritztal in der 22. Runde der Gebietsliga Ost aufeinander. In einer intensiven Partie, die durch eine ungewöhnlich lange Unterbrechung gekennzeichnet war, trennten sich die beiden Teams letztendlich mit einem 0:0-Unentschieden. Ein Spiel, das spannende Momente und dramatische Wendungen bot, konnte keinen Sieger finden.

Ein flotter Start und ein dramatischer Verlauf

Die Partie begann dynamisch mit ersten Chancen auf beiden Seiten. Schon in der 6. Minute musste sich der Torwart des FC Oberes Feistritztal, Sascha Harrer, gegen einen Schuss von Mario Berghofer beweisen. UFC Schönegg zeigte sich in den ersten 30 Minuten als das dominantere Team mit mehreren guten Möglichkeiten, das Spiel früh zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch trotz der Überlegenheit gelang es nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Ab der 31. Minute übernahm der FC Oberes Feistritztal das Kommando. Oliver Mock und Gregor Weissensteiner scheiterten jedoch knapp, und Weissensteiners Schuss in der 42. Minute landete nur am Pfosten.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit dem FC Oberes Feistritztal, der weiterhin Druck machte und durch Jaka Kuhar in der 59. Minute fast das Führungstor erzielte. Doch wieder stand der Torhüter im Mittelpunkt und hielt sein Team im Spiel.

Dramatische Unterbrechung und ein Spiel ohne Tore

Die Partie nahm eine unerwartete Wende, als in der 65. Minute der Schiedsrichter Martin Hartner verletzungsbedingt nicht weitermachen konnte. Das Spiel wurde unterbrochen, während fieberhaft ein Ersatz gesucht wurde. Die Unterbrechung dauerte etwa 40 Minuten und sorgte für eine spürbare Unterbrechung des Spielflusses, insbesondere beim FC Oberes Feistritztal, der bis dahin die Oberhand hatte.

Als das Spiel schließlich fortgesetzt wurde, gelang es keinem der Teams, eine entscheidende Torchance zu kreieren. Die letzte große Chance des Spiels hatte der FC Oberes Feistritztal kurz vor der Verletzungsunterbrechung, konnte diese jedoch nicht nutzen. Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Ersatzschiedsrichter das Spiel ab, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Trotz eines vielversprechenden Starts und mehreren Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel also ohne Tore. Beide Mannschaften zeigten eine starke Defensive, die letztendlich dafür sorgte, dass das Match ohne Sieger blieb. Die ungewöhnlich lange Unterbrechung mag zwar den Rhythmus des Spiels gestört haben, aber die Intensität und der Kampfgeist beider Teams blieben davon unberührt.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mathias Almer erstellt.

