Tabellenführer St. Johann legt vor und besiegt Stubenberg mit 5:2

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 01:32

In einem Duell der 22. Runde der Gebietsliga Ost standen sich SV Johann/Haide und USV Stubenberg gegenüber. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit einem klaren 5:2-Sieg drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Von Beginn an dominierte St. Johann/Haide das Spielgeschehen und ließ den Gästen aus Stubenberg kaum Chancen zur Entfaltung. Das Unheil nahm für die Gäste schon früh seinen Lauf.

Es gibt für St. Johann Haide in dieser Saison viel zu feiern, man hält aktuell bei 15 Siegen

Frühe Führung und kontinuierlicher Druck - der Tabellenführer ist weiterhin in Form

Bereits in der 2. Minute setzte St. Johann/Haide ein klares Zeichen. Zsolt Hegyesi erzielte mit einem präzisen Schuss nach einem tiefen Pass das 1:0.

Der frühe Treffer gab den Hausherren zusätzlichen Schwung, und sie beherrschten das Spielgeschehen weitgehend. Die Frey Truppe hatte in den nächsten Minuten mehrere Möglichkeiten um ein weiteres Tor zu erzielen. Nach einer Viertelstunde kommen die Gäste zu einer tollen Chance, Elias Ferstl und Paul Sommer retteten im Verbund und verhinderten den Ausgleich.

In der 20. Minute baute Zsolt Csaba Hegyesi die Führung weiter aus. Mit einem spektakulären Solo überspielte er gekonnt die Abwehr von Stubenberg und traf zum 2:0 ins lange Eck. Philipp Meister verletzte sich und Stubenberg brachte für ihn Mathias Grabner aufs Feld. Nun hatte der Gast wiederum zwei gute Chancen und man konnte auch in der Folge ein Tor erzielen.

Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers durch Olivér Nyári in der 34. Minute, der nach einer Vorarbeit von Hofer für Stubenberg das Netz fand, ließ die Heimmannschaft nicht locker. Thomas Bruckner erhöhte in der 41. Minute auf 3:1, indem er den Ball flach ins lange Eck schob. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Weitere Tore festigen den Heimsieg - am Ende gewann der Gastgeber mit 5:2

Nach der Halbzeitpause, in der St. Johann bereits eine deutliche Führung innehatte, setzte das Team seine dominante Vorstellung fort. In der 59. Minute trug sich Thomas Bruckner erneut in die Torschützenliste ein. Mit einem weiteren gekonnten Schuss ins lange Eck nach Vorarbeit von Zsolt Hegyesi erhöhte er auf 4:1.

Tamas Baliko setzte in der 72. Minute noch einen drauf, indem er einen Freistoß direkt im Tor versenkte und somit das 5:1 markierte.

Trotz eines späten Gegentores durch Christopher Großschädl in der 87. Minute, der nach einem Eckball für Stubenberg traf, konnte USV Stubenberg den klaren Sieg von St. Johann/Haide nicht mehr gefährden.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 5:2 für SV Teubl St. Johann/Haide. Die Mannschaft zeigte eine überzeugende Leistung und dominierte das Spiel über die volle Spieldauer. Mit dieser beeindruckenden Vorstellung bekräftigte St. Johann/Haide seinen Anspruch, weiterhin um den Aufstieg in die Unterliga zu kämpfen. Für USV Stubenberg hingegen war es ein gebrauchter Abend, man spielt trotzdem eine gute Saison.

Stubenberg empfängt in der nächste Runde St. Kathrein. Der Tabellprimus reist nach Weiz.

Aufstellungen:

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer, Kevin Gremsl, Thomas Bruckner, Zsolt Csaba Hegyesi, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Paul Sommer, Raphael Ernst (K), Alexander Freitag, Adam Balla

Ersatzspieler: Christoph Goger, Marcel Mogg, Jonas Kneissl, Alexander Christian Kernbichler, Thomas Reisinger, Thomas Handler

Trainer: Ewald Frey

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Matteo-Maximilian Deutsch, Stefan Rechberger, Philipp Meister, Bruno Chirean, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Andreas Hofer (K), Nico Gruber, Herbert Großschedl, Olivér Nyári

Ersatzspieler: Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner, Christopher Großschädl, Philipp Schmallegger

Trainer: Mario Schöberl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: St. Johann/H. : Stubenberg - 5:2 (3:1)

87 Christopher Großschädl 5:2

72 Tamas Baliko 5:1

59 Thomas Bruckner 4:1

41 Thomas Bruckner 3:1

34 Olivér Nyári 2:1

20 Zsolt Csaba Hegyesi 2:0

2 Zsolt Csaba Hegyesi 1:0

