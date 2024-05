Sieben-Tore-Spektakel: Schönegg ringt Naintsch in der Fremde nieder

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:43

In einer Achterbahn-Fahrt der Gefühle in der Gebietsliga Ost gelang es UFC Schönegg, einen Rückstand zu drehen und am Ende mit einem knappen 4:3-Sieg gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch zu triumphieren. Die Gäste zeigten eine starke Anfangsphase, ließen dann aber nach, bevor sie in den letzten Minuten des Spiels das Ruder nochmals herumrissen.

Anfangsdruck von Schönegg setzt Naintsch unter Zugzwang

Die Anfangsphase gehörte ganz den Gästen von UFC Schönegg. Schon in der 7. Minute zeigte sich ihre Offensivkraft, als Reiböck einen scharfen Pass auf Berghofer spielte, dessen Schuss allerdings über das Tor ging. Diesem frühen Druck folgte in der 21. Minute der erste Treffer des Spiels durch Mario Berghofer, der Naintschs Tormann keine Chance ließ und Schönegg mit 1:0 in Führung brachte. Die Heimmannschaft SU Naintsch wirkte in der ersten Halbzeit oft überfordert und konnte erst gegen Ende der ersten 45 Minuten gefährlich vor das Tor der Gäste kommen, scheiterte jedoch an der Umsetzung.

Naintsch dreht auf, Schönegg antwortet mit Comeback

Nach dem Seitenwechsel kam Naintsch entschlossener aus der Kabine. Ihre Bemühungen wurden in der 49. Minute belohnt, als Marijan Markovic per Elfmeter den Ausgleich erzielte. Der Tormann von Schönegg war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag jedoch nicht verhindern. Die Heimmannschaft setzte weiterhin auf Offensive und ging in der 68. Minute durch Paul Ederer mit 2:1 in Führung. Die Gäste schienen lange kein Mittel zu finden, um zurück ins Spiel zu kommen. Doch das Blatt wendete sich erneut, als Lorenz Rechling, der in der 67. Minute eingewechselt wurde, in der 80. Minute den Ausgleich und in der 83. Minute die Führung für Schönegg erzielte. Mario Berghofer erhöhte in der 87. Minute auf 4:2, was das Spiel zu entscheiden schien.

Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, keimte noch einmal Hoffnung bei Naintsch auf, als Leonard Vrancic das 3:4 markierte und die Schlussphase dramatisch gestaltete. Trotz eines aufregenden Endspurts konnte Naintsch den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen, und so endete das Spiel mit einem knappen Sieg für die Gäste von UFC Schönegg.

Gebietsliga Ost: Naintsch : Schönegg - 3:4 (0:1)

94 Leonard Vrancic 3:4

87 Lorenz Rechling 2:4

83 Mario Berghofer 2:3

80 Lorenz Rechling 2:2

68 Paul Ederer 2:1

49 Marijan Markovi? 1:1

21 Mario Berghofer 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner erstellt.

