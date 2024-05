St. Johann/Haide feiert Kantersieg gegen USV Kaindorf

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:39

In einer Freitagspartie der 24. Runde in der Gebietsliga Ost zeigte St. Johann/Haide eine beeindruckende Leistung und besiegte USV Kaindorf/H. mit einem klaren 6:2. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spiel und setzten die Gegner kontinuierlich unter Druck, was zu einem verdienten Sieg führte.

Ein fulminanter Start für St. Johann/Haide - erstes Tor nach wenigen Sekunden

Die Partie begann mit einem schnellen Tor für St. Johann/Haide, das bereits in der 2. Minute durch Zsolt Hegyesi erzielt wurde, der nach einer Vorlage von Thomas Schützenhöfer trocken ins lange Eck traf. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für das restliche Spiel, bei dem St. Johann/Haide durchgehend die Oberhand behielt. In der 15. Minute baute Paul Sommer die Führung durch einen präzisen Kopfball nach einer Ecke auf 2:0 aus. Nur zwei Minuten später erhöhte Schützenhöfer mit einem satten Schuss am 16er auf 3:0.

Der Torhunger von St. Johann/Haide war damit noch nicht gestillt. In der 33. Minute erkämpfte sich Tamas Baliko den Ball am 16er und schoss staubtrocken ins Eck zum 4:0. USV Kaindorf/H. konnte zwar durch Patrick Novak in der 39. Minute auf 4:1 verkürzen, doch das Momentum blieb klar auf Seiten der Hausherren.

Zweite Halbzeit: St. Johann/Haide setzt nach - am Ende steht ein 6:2

Nach der Halbzeitpause suchte St. Johann/Haide weiter nach Toren. In der 77. Minute kam Marcel Mogg, der Joker, ins Spiel und traf prompt zum 5:1. Der zweite Joker Dominik Kernbichler setzte in der 85. Minute noch einen drauf, indem er nach einem Dribbling über die linke Seite und einem weiteren erfolgreichen Dribbling gegen zwei Gegenspieler aus spitzem Winkel zum 6:1 traf. Dies war Kernbichlers Debüttreffer, was die Stimmung im Team weiter beflügelte.

USV Kaindorf/H. erzielte in der Schlussphase noch das 6:2 durch Antonius Auer, der in der 90. Minute traf. Dieses Tor änderte jedoch nichts mehr am Ausgang des Spiels, das von St. Johann/Haide klar dominiert wurde. In der fünften Minute der Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte damit den umjubelten 6:2-Erfolg für St. Johann/Haide.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Kerni erstellt.

