Unentschieden zwischen UFC St. Jakob und USV Mitterdorf - Gast weiterhin mit der "Roten Laterne"

In einer Nachtragpartie der Gebietsliga Ost, standen sich UFC St. Jakob im Walde / Festenburg und USV Mitterdorf an der Raab gegenüber. Das Spiel endete mit einem hart umkämpften 2:2 Unentschieden, wobei beide Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Mitterdorf holte einen Punkt, hat aber weiterhin sieben Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

Erste Halbzeit: noch keine Entscheidung im Kellerduell

Das Spiel begann umkämpft schließlich ging es für beide Vereine um viel. Der Gastgeber wollte den Punktevorsprung auf das Tabellenschlußlicht nicht schmelzen lassen. Festenburg zeigte sofort ihre Angriffslust. Die erste große Aufregung kam in der 17. Minute, als ein Zweikampf im Strafraum zu einem Foul führte und einen Elfmeter nach sich zog.

Die darauf folgende Strafstoßchance wurde jedoch zunächst vergeben, ließ die Fans jedoch nicht lange auf den ersten Torjubel warten. Nur drei Minuten später, in der 20. Minute, gelang es Christof Wetzelberger, nach einer exzellenten Vorarbeit von Wallner, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen und das 1:0 für UFC St. Jakob/W. / Festenburg zu erzielen. Es folgten ein Stangentreffer der Hausherren und weitere Möglichkeiten.

USV Mitterdorf ließ sich dadurch nicht beirren und antwortete prompt. In der 37. Minute gelang es Christoph Wilhelm, nach einem wunderbar herausgespielten Angriff, den Ausgleich zu erzielen. Dieser Treffer brachte neuen Schwung ins Spiel der Gäste, die bis zur Halbzeitpause nun besser im Spiel waren, jedoch ohne weiteren Erfolg blieben. Mit einem 1:1 ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Gastgeber drängen weiter - am Ende teilt man die Punkte

Die zweite Halbzeit begann etwas verhaltener, wobei beide Mannschaften um die Kontrolle des Spiels kämpften. Die Heimmannschaft konnte durch einen herausragenden Moment in der 72. Minute wieder in Führung gehen, als Christof Wetzelberger seinen zweiten Treffer des Abends, diesmal per Volley nach einer perfekten Flanke von der linken Seite, erzielte. Dieses 2:1 schien das Spiel zu Gunsten von UFC St. Jakob/W. / Festenburg zu kippen.

Doch USV Mitterdorf/R. gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter um jeden Ball. In der 79. Minute war es wiederum Christoph Wilhelm, der sich zum Held für die Gäste machte, indem er zum zweiten Mal an diesem Abend traf und somit das entscheidende 2:2 sicherte. Dieser späte Ausgleichstreffer setzte noch einmal alles auf Anfang und sorgte für eine nervenaufreibende Schlussphase, in der vor allem der Gastgeber auf den Siegtreffer drängte, der jedoch ausblieb.

Schließlich endete das Spiel mit einem ausgeglichenen Spielstand von 2:2, was dem Gastgeber mehr nützt als den Gästen. UFC St. Jakob/W. / Festenburg und USV Mitterdorf/R. teilten sich die Punkte in einem Spiel, das bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Für Mitterdorf wird die Situation nun von Woche zu Woche komplizierter.

Gebietsliga Ost: St. Jakob/W. / Festenburg : Mitterdorf/R. - 2:2 (1:1)

79 Christoph Wilhelm 2:2

72 Christof Wetzelberger 2:1

37 Christoph Wilhelm 1:1

20 Christof Wetzelberger 1:0

