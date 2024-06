St. Johann/Haide sichert sich Vizemeistertitel mit 2:0-Sieg gegen UFC Schönegg

In einem spannenden Saisonfinale der Gebietsliga Ost triumphierte St. Johann/Haide mit 2:0 gegen den UFC Schönegg. Beide Tore fielen durch Elfmeter, die von Michael Polzhofer souverän verwandelt wurden. Trotz des Sieges reichte es für St. Johann/Haide nicht zum Meistertitel, da das 0:0 Ergebnis im Parallelspiel für den FC Oberes Feistritztal zum Titel genügte. Der Kapitän Raphael Ernst wurde am Ende des Spiels feierlich verabschiedet.

Früher Elfmeter bringt Führung

Das Spiel begann in einer lebhaften Atmosphäre, in der beide Fanclubs lautstark ihre Teams unterstützten. Die ersten Minuten waren von Vorsicht geprägt, und beide Mannschaften setzten auf Stabilität. Die erste nennenswerte Aktion kam in der 11. Minute, als Schützenhöfer im Strafraum querlegte, aber keinen Abnehmer fand. In der 14. Minute verzeichnete St. Johann/Haide den ersten Eckball, den Sommer jedoch über das Tor köpfte.

Die Gäste aus Schönegg kamen ebenfalls zu ihren Chancen. In der 22. Minute musste der Torhüter von St. Johann/Haide einen abgefälschten Schuss von Seemann parieren. Doch in der 27. Minute zog der Torwart der Gäste die Notbremse gegen Hegyesi, was einen klaren Elfmeter zur Folge hatte. Michael Polzhofer trat an und verwandelte sicher ins linke Eck zum 1:0 für St. Johann/Haide.

Bis zur Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Hegyesi hatte in der 44. Minute eine große Chance, scheiterte aber am aufmerksamen Torwart Feiner. Mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber ging es in die Pause.

Polzhofer sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit startete mit einer Möglichkeit für Reisinger, doch Feiner im Tor von Schönegg war erneut aufmerksam und klärte die Situation. Auch die Gäste blieben gefährlich, wie ein Drehschuss von Reiböck in der 66. Minute zeigte, der jedoch nicht richtig getroffen wurde.

In der 69. Minute kam es zu einer Drangphase der Gäste, die jedoch nicht zum Ausgleich führte. St. Johann/Haide zog sich zurück und setzte auf Konter. Eine große Chance hatte Hegyesi in der 73. Minute, als ihm der Ball im Strafraum vor die Füße sprang, aber er vergab.

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. In der 85. Minute musste der Torwart von Schönegg, Feiner, nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen. Nur zwei Minuten später wurde erneut ein Elfmeter für St. Johann/Haide gepfiffen, und wieder trat Polzhofer an. Er verwandelte sicher zum 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

In der Nachspielzeit wurde der Kapitän von St. Johann/Haide, Raphael Ernst, feierlich verabschiedet. Mit dem Schlusspfiff stand der 2:0-Sieg fest, doch die Hoffnung auf den Meistertitel zerschlug sich, da Oberes Feistritztal im Parallelspiel den entscheidenden Punkt holte.

Dennoch kann St. Johann/Haide auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken und sich über den Vizemeistertitel freuen. Die Fans verabschiedeten ihre Mannschaft mit Applaus und freuen sich bereits auf die kommende Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner (14043 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Gerhard Feiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.