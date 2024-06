USV Mitterdorf und USV Kaindorf trennen sich 2:2 - der Gastgeber verabschiedet sich in die 1.Klasse

Details Samstag, 08. Juni 2024 19:28

Das letzte Spiel der Saison in der Gebietsliga Ost zwischen dem USV Mitterdorf an der Raab und dem USV Holzbau-Shop Kaindorf endete mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Zuschauer bis zur letzten Minute mitfieberten - das Spiel wurde wegen des starken Regens mehrfach unterbrochen. Für die Gastgeber bedeutet dieses Ergebnis den Abstieg aus der Gebietsliga Ost.

Mitterdorf führte kurz - zur Pause stand es dann 1:1

Das Spiel begann unter idealen Bedingungen, und schon in der Anfangsphase war klar, dass beide Teams offensiv agieren wollten. Bereits in der 8. Minute verzeichnete der USV Mitterdorf an der Raab den ersten nennenswerten Abschluss, als ein Schuss aus 20 Metern das Tor nur knapp verfehlte. Doch auch der USV Holzbau-Shop Kaindorf hatte seine Chancen, wie etwa in der 10. Minute, als Bogyo den Ball an das Lattenkreuz setzte.

Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten: In der 27. Minute brachte Christoph Wilhelm die Hausherren in Führung. Er lief allein auf den Torhüter zu und schob den Ball gekonnt vorbei. Der Jubel der Heimfans war groß, doch die Gäste aus Kaindorf ließen sich nicht entmutigen. Nur fünf Minuten später, in der 32. Minute, erzielte Karoly Bogyo den Ausgleich mit einem gefühlvollen Freistoß aus 15 Metern, der in die lange Ecke segelte.

Die erste Halbzeit blieb spannend, und kurz vor dem Pausenpfiff hatte Mitterdorf noch eine Riesenchance durch einen Lattenschuss von Stampler, der den Ball nur um Haaresbreite am Tor vorbei setzte. Doch es blieb beim 1:1 zur Halbzeit.

Dramatik in der zweiten Halbzeit - am Ende gibt es einen Absteiger

Nach der Pause ging es munter weiter. Schon in der 48. Minute gelang Karoly Bogyo erneut ein Tor für Kaindorf, als er nach einem Eckball zum 1:2 einköpfte. Doch auch hier ließ die Antwort der Gastgeber nicht lange auf sich warten. In der 51. Minute glich Vincent Walter mit einem abgefälschten Schuss aus 20 Metern zum 2:2 aus. Beide Mannschaften suchten weiterhin die Entscheidung.

Die zweite Halbzeit bot zahlreiche Höhepunkte. In der 65. Minute verhinderte der Mitterdorfer Torwart Rahm mit einer glänzenden Parade einen erneuten Rückstand. Nur drei Minuten später musste er wieder eingreifen, als Kaindorf den Ball fast über die Linie drückte, doch erneut rettete die Mitterdorfer Defensive in letzter Sekunde.

In der 70. Minute hatte Mitterdorf die wohl beste Chance zur Führung, als vier Spieler allein auf den Kaindorfer Torwart zuliefen, der letzte Pass aber ausblieb. Kurz darauf wurde das Spiel wegen eines aufziehenden Gewitters für einige Minuten unterbrochen. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit fanden unter starkem Regenfall statt, was die Bedingungen für beide Teams nicht einfacher machte.

In der 85. Minute musste das Spiel erneut wegen des Gewitters unterbrochen werden, bevor es in die vierminütige Nachspielzeit ging. Doch trotz der widrigen Wetterbedingungen und der intensiven Schlussphase gelang keinem der Teams mehr ein entscheidender Treffer. Mit dem Abpfiff in der 94. Minute endete die Partie mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Beide Mannschaften können unterschiedlich auf die Saison zurückblicken. Der USV Mitterdorf an der Raab verabschiedet sich in die Sommerpause und wird nächstes Jahr eine Liga tiefer antreten, während der USV Holzbau-Shop Kaindorf zufrieden auf die gezeigte Leistung blicken kann - die Syla Truppe errreichte mit der jungen Mannschaft den 10. Platz und startet in wenigen Wochen in die Vorbereitung für die nächste Gebietsligasaison.

Aufstellungen:

Mitterdorf/Raab.: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger (K), Kilian Schinagl, David Friess - Paul Lankmair, Vincent Walter, Jonas Traussnig, Marcel Stampler, Christoph Wilhelm - Daniel Strobl

Ersatzspieler: Markus Staudacher, Michael Schellnegger, Josef Egger

Trainer: Josef Stachel

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing (K), Mateusz Sebastian Swiader, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Daniel Wilfing, Patrik Richardo Novak, Domenik Prenrecaj

Ersatzspieler: Hashim Halimi, Arif Shaqiri, Philipp Narath, Florent Zymeri

Trainer: Jeton Syla

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Mitterdorf/R. : Kaindorf/H. - 2:2 (1:1)

51 Vincent Walter 2:2

48 Karoly Bogyo 1:2

32 Karoly Bogyo 1:1

27 Christoph Wilhelm 1:0

