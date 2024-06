USC Schäffern trifft und trifft in torreichem Spiel gegen USV Stubenberg - 7:3 der Endstand

Details Samstag, 08. Juni 2024 19:49

Der USC Schäffern hat am Samstag einen beeindruckenden 7:3-Sieg gegen den USV Stubenberg gefeiert. In einem Spiel voller Tore und aufregender Momente zeigte sich Schäffern von seiner besten Seite und dominierte das Geschehen auf dem Platz. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Raphael Franz Hammer, Albert Valentincic und Attila Csiszar, die alle entscheidend zum hohen Sieg beitrugen.

Blitzstart und Dominanz in der ersten Halbzeit - 3:0 zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den USC Schäffern. Bereits in der 2. Minute setzte sich Raphael Franz Hammer durch die Stubenberger Abwehr durch und erzielte das frühe 1:0. Dieser Blitzstart gab dem Heimteam den nötigen Rückenwind, um das Spiel zu dominieren.

In der 31. Minute baute Nico Lind die Führung weiter aus, nachdem er einen präzisen Spielzug erfolgreich abschloss. Schäffern ließ nicht locker und kurz vor der Halbzeitpause sorgte Albert Valentincic mit einem direkt verwandelten Eckstoß für das 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Torreiches Spektakel in der zweiten Hälfte - am Ende waren zehn Tore gefallen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich furios wie die erste. Bereits in der 49. Minute erhöhte Michael Pfeffer auf 4:0 für Schäffern. Der Torschützezeigte sich eiskalt vor dem Tor und schob souverän ein.

USV Stubenberg zeigte jedoch Kampfgeist und kam in der 60. Minute durch Peter Gyepes zum 4:1-Anschlusstreffer. Dieser Treffer entstand aus einem Elfmeter.

Schäffern antwortete prompt und in der 63. Minute stellte Attila Csiszar den alten Abstand wieder her. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung traf er mit seinem ersten Ballkontakt spektakulär ins Kreuzeck zum 5:1.

Philipp Schmallegger brachte Stubenberg in der 76. Minute kurzfristig wieder ins Spiel, als er auf 5:2 verkürzte. Doch auch diesmal ließ Schäffern nicht lange auf eine Antwort warten. Albert Valentincic erzielte in der 84. Minute mit einem kraftvollen Schuss das 6:2, bevor erneut Schmallegger nur eine Minute später auf 6:3 verkürzen konnte.

Den Schlusspunkt setzte Attila Csiszar in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 7:3-Endstand.

Saisonfazit der beiden Mittelständler

Mit diesem spektakulären und torreichen Sieg konnte sich der USC Schäffern eindrucksvoll in der Gebietsliga Ost behaupten. Die Mannschaft zeigte wie in den letzten Wochen eine geschlossene Teamleistung und überzeugte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Für den USV Stubenberg bleibt trotz der drei erzielten Tore nur die Erkenntnis, dass sie an diesem Tag einem überlegenen Gegner gegenüberstanden.

Die junge Schöberl Truppe beendet die Saison auf einem 7. Tabellenplatz und hat in dieser Spielzeit große spielerische Fortschritte gemacht. Schäffern ist eine Position davor gereiht und spielte eine sehr starke Rückrunde. Man ist in der Frühjahrstabelle auf dem 3. Platz gereiht. Stubenberg spielte mit fünf Siegen, fünf Niederlagen und drei Unentschieden eine ausgeglichene Spielzeit im Frühjahr. In wenigen Wochen beginnt für beide Teams schon die Vorbereitung auf die nächste Saison in der Gebietsliga Ost.

Aufstellungen:

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer (K), Anze Zorc, Daniel Schneider, Nico Lind, Marco Pürrer, Philipp Wiedner, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Emir Garibovic, Manuel Treitler

Ersatzspieler: Christoph Hintergräber, Kevin Heißenberger, Patrick Wieser, Stefan Zingl, Attila Csiszar, Lukas Feitl

Trainer: Martin Lind

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Matteo-Maximilian Deutsch, Stefan Rechberger, Jan Hofer, Philipp Meister, Lukas Wiedenegger, Peter Gyepes, Lukas Stelzer (K), Andreas Hofer, Nico Gruber, Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner

Ersatzspieler: Michael Reicht, Lukas Höfler, Philipp Schmallegger

Trainer: Mario Schöberl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Schäffern : Stubenberg - 7:3 (3:0)

88 Attila Csiszar 7:3

84 Albert Valentincic 6:3

84 Philipp Schmallegger 5:3

76 Philipp Schmallegger 5:2

63 Attila Csiszar 5:1

60 Peter Gyepes 4:1

49 Michael Pfeffer 4:0

45 Albert Valentincic 3:0

31 Nico Lind 2:0

2 Raphael Franz Hammer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.