FC Oberes Feistritztal ist Meister und Aufsteiger - 0:0 in St.Kathrein

Details Samstag, 08. Juni 2024 20:03

In einem emotionalen und ereignisreichen Spiel trennten sich der USV St. Kathrein und der FC Oberes Feistritztal mit einem 0:0-Unentschieden. Der Tabellenführer aus Birkfeld sicherte sich damit den Meistertitel und den Aufstieg in die Unterliga, während St. Kathrein auf dem dritten Tabellenplatz verbleibt. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch letztlich wollte kein Tor fallen. Zwei Platzverweise prägten das Spiel und machten es zu einer umkämpften Partie.

Die Birkfelder sind zurück in der Unterliga - das große Saisonziel hat man nach dem Abstieg vor einem Jahr somit erreicht

Ein ausgeglichener Beginn - keine Tore aber Spannung pur

Die Gastgeber kamen gut aus den Startlöchern und hatten bereits in der zweiten Minute die erste Chance des Spiels, als ein Abschluss nur die Stange traf. Der FC Oberes Feistritztal, der sich bei einem Sieg oder Unentschieden den Meistertitel sichern konnte, antwortete in der 20. Minute mit einer Großchance von Jaka Kuhar, dessen Schuss nur an die Latte ging.

Erste richtig gute Chance für den FCOF, aber der Abschluss von Jaka Kuhar geht nur an die Latte. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Beide Mannschaften taten sich schwer, klare Chancen herauszuspielen. Nach der ersten halben Stunde war die Partie weiterhin torlos und auch nicht besonders ansehnlich, dieses Match vor über 300 Zuschauern lebte von der Spannung. Auch der Gastgeber wollte den dritten Platz unbedingt verteidigen.

Doch dann folgte der erste große Aufreger: In der 35. Minute wurde Daniel Windhaber vom FC Oberes Feistritztal wegen Torraubs mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Dies hätte eine Wendung zugunsten von St. Kathrein bedeuten können, doch die Gastgeber konnten ihre Überzahl nicht in zählbare Ergebnisse ummünzen.

Hitzige Schlussphase - am Ende haben beide Teams ihr Ziel erreicht

Auch in der zweiten Halbzeit gelang es beiden Mannschaften nicht, entscheidende Akzente zu setzen. Die Partie blieb hart umkämpft, aber arm an Höhepunkten. Der Gastgeber verpasste es, die numerische Überlegenheit auszunutzen. Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, kam es zu einem weiteren Höhepunkt der umkämpften Partie: Lukas Kreimer sah in der 88. Minute ebenfalls die rote Karte, ebenfalls wegen Torraubs. Damit war das Kräfteverhältnis auf dem Feld wieder ausgeglichen. Nun waren beide Teams mit einem Mann weniger auf dem Platz.

In der letzten regulären Spielminute fiel dann die endgültige Entscheidung - es blieb nämlich bei einem torlosen Unentschieden.

Das Spiel endete mit einem 0:0. Beide Mannschaften konnten sich keinen entscheidenden Vorteil erarbeiten, und so blieb es bei einer Punkteteilung. Trotz der verlorenen Punkte konnte der FC Oberes Feistritztal den Punkt feiern, denn dieser reichte, um den Meistertitel in der Gebietsliga Ost und den Aufstieg in die Unterliga zu sichern - die Wurm Truppe spielte über lange Zeit mit einem Mann weniger und holte das MInimalziel. Die entscheidende Partie war in der letzten Woche, als man den nunmehrigen Vizemeister mit 4.1 nach Hause schickte.

Lukas Wurm ist somit ein junger Meistertrainer

Fazit der Saison für die beiden Spitzenteams - FC OF ist Meister in der Gebietsliga Ost

Das torlose Remis bedeutete für den FC Oberes Feistritztal den ersehnten Aufstieg und für den USV St. Kathrein: man landet am Ende der Saison auf Platz drei. Ein spannendes Spiel mit vielen Emotionen, aber letztlich ohne Tore, beschloss die letzte Runde der Gebietsliga Ost.

Die Gastgeber waren Herbstmeister, hatten eine kleine Krise im Frühjahr und dann zogen Meister und Vizemeister in der Tabelle davon. Der neue Meister hatte eine Minikrise, spielte insgesamt eine mehr als stabile Saison und keht in die Unterliga Ost zurück.

Aufstellungen:

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil, Lukas Greiner - Daniel Rigler (K), Florian Brandtner, Lukas Kreimer, Nico Marcel Sallegger, Jeremias Matzer - Daniel-Andreas Ponsold, Daniel Fuchsbichler

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Fabian Josef Neuhold, Alexander Großegger, Markus Walcher, Benjamin Graf, Philipp Kreimer

Trainer: Franz Czadil

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Gregor Doppelreiter, Simon Dornhofer, Lukas Elmleitner, Daniel Windhaber, Marko Krajcer - Oliver Mock, Matthias Doppelreiter, Manuel Mock - Jaka Kuhar, Lukas Pöttler

Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Bastian Kandlbauer, Michael Windhaber, Andre Kölbl, Elias Hirt, Felix Geßlbauer

Trainer: Lukas Wurm

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.