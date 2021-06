Siebing hadert mit Verbands-Entscheid und hat ein klares Ziel

Details Dienstag, 29. Juni 2021 11:31

Die abgelaufene Saison beendete der USV Siebing in der Gebietsliga Süd Steiermark auf dem ersten Tabellenplatz. Damit dürfte man mit dem Abbruch der Saison wohl nicht sonderlich zufrieden sein. Für die neue Saison haben die Siebinger aber wieder Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Johannes Fauland, dem sportlichen Leiter des Vereins gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Gibt es neue Transfers? Wenn ja, welche? An welchen Positionen gibt es aktuell noch Handlungsbedarf?

Johannes Fauland: "Es sind Neuzugänge geplant und eigentlich auch schon eingetütet, aber ich möchte mich noch etwas zurückhalten. Lukas Liebmann und Theodor Knupletz werden uns aber verlassen. Sie gehen zu Mettersdorf und Wettmannstätten."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Johannes Fauland: "Die Sommervorbereitung ist immer schwierig zu gestalten, auch weil die Temperaturen zu hoch sind. Aber wir werden das schon schaffen und gut vorbereitet in die neue Saison starten"

LIGAPORTAL: Der Verein wurde zwei Mal in Folge um den Aufstieg gebracht, weil die Saisonen abgebrochen wurden - wie schaut es mit der Motivation aus?

Johannes Fauland: "Es war verdammt schwierig, dass überhaupt alle weitermachen. Aber die Kicker wollten nicht wechseln, sondern komplett aufhören. Sukzessive haben wir aber wieder alle zusammengebracht. Die meisten sind an Bord."

LIGAPORTAL: Hat der Verein alle Förderungen, die von der Bundesregierung versprochen / angeboten wurden, erhalten?

Johannes Fauland: "Ein bisschen was ist noch ausständig, aber der Großteil der Förderungen ist angekommen. Wir haben aber auch schon sehr früh angesucht!"

LIGAPORTAL: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Johannes Fauland: "Ich denke, dass die Herbstmeisterschaft zu Ende gespielt wird. Das reicht für eine Wertung. "

LIGAPORTAL: Das heißt, es ist klar, was zu tun ist bis zum Herbst...

Johannes Fauland: "Ja, das kann man so sagen, aber ich sag da nichts mehr dazu. Natürlich sagen wir, wir müssen um den Aufstieg mitspielen, aber die dritte Saison hintereinander so aufzutreten, naja! Wir werden alles versuchen, wir sind in der Lage dazu, das wissen wir."

LIGAPORTAL: In Niederösterreich diskutiert man zurzeit über einen neuen alternativen Spielmodus, worüber die NÖ-Vereine bis 14. JUNI entscheiden konnten: https://bit.ly/3iyvP2P. Dabei sollen sämtliche Klassen von der 1. Landesliga abwärts in zwei Gruppen (A und B geteilt werden. Die Einteilung erfolgt nach einer Setzliste, die nach dem Punkteschnitt der beiden Abbruchsaisonen 2019/20 und 2020/21 ermittelt wird. Was halten Sie davon? (großer Nachteil: viele Derbys könnten wegfallen!)

Johannes Fauland: "So schlecht ist das nicht. Da sind auch Top-Spiele dabei. Das ist finanziell vielleicht auch interessant."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Nachwuchs? Wissen Sie konkret, wie viele Ihrer NW-Kicker mit dem Fußballspielen aufgehört haben?

Johannes Fauland: "Im Nachwuchsbereich läuft alles seit Mitte März. Alle waren alle heilfroh. Wir haben so viele Mannschaften wie oft nur Regionalliga-Vereine. Darauf sind wir auch stolz. Das sind die Kampfmannschaftskicker von morgen."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Johannes Fauland: "Irgendwann kommt die Überlegung, wozu das alles. Viele verbringen Tausende Stunden am Platz und im Umfeld des Vereins. Wir sind mit der Entscheidung des steirisches Verbandes nicht zufrieden. Dass der steirische Verband hier einen Alleingang gemacht hat, ist ein Wahnsinn."

LIGAPORTAL: Wer wird Europameister?

Johannes Fauland: "Der Weg für Deutschland und Italien ist jetzt wohl frei."

Vorbereitungsspiele:

Freitag, 02.07. 19:00 Usv Siebing - SV Straß

Mittwoch, 14.07. 19:30 Übelbach - Usv Siebing

Freitag, 30.07. 19:00 Usv Siebing - SV Heimschuh