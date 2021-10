SV Sinabelkirchen auf Aufstiegskurs: 3:1-Heimsieg gegen USV Nestelbach

Details Samstag, 02. Oktober 2021 20:53

Erfolglos ging der Auswärtstermin der Nestelbacher Gäste bei SV Sinabelkirchen über die Bühne. USV Nestelbach verlor das Match mit 1:3. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Die Sinabelkirchner ließen zu keinem Zeitpunkt der Partie Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und behielten die drei Punkte schließlich verdient in der Heimat.

Beide Teams neutralisierten sich bis zur Halbzeitpause

Marcel Cerma brachte sein Team in der 27. Minute nach vorn. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang Oliver Grassmugg der Ausgleichstreffer zum 1:1-Pausenstand. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Entscheidung zugunsten der Sinabelkirchner

Kurz nach Wiederanpfiff der Begegnung versenkte Angelo Skof die Kugel zum 2:1 (46.) für die Heimischen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Josef Seidl für einen weiteren Treffer sorgte (92.). Am Schluss siegte SV Sinabelkirchen mit 3:1 gegen USV Nestelbach im Ilztal.

Mit dem Erfolg macht es sich SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen weiter in der Aufstiegsregion bequem. Erfolgsgarant des Tabellenführers ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 26 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Gastgeber sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Seit acht Begegnungen hat SV Sinabelkirchen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

USV Nestelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nestelbach holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz der Schlappe behält USV Nestelbach im Ilztal den sechsten Tabellenplatz bei. In der Verteidigung von USV Nestelbach stimmt es ganz und gar nicht: 20 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Nestelbach momentan auf dem Konto.

Gebietsliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – USV Nestelbach im Ilztal, 3:1 (1:1)

27 Marcel Cerma 1:0

46 Oliver Grassmugg 1:1

46 Angelo Skof 2:1

92 Josef Seidl 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!