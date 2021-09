Heimsieg: Gnas II spielt Unterlamm in der zweiten Hälfte schwindelig

Details Montag, 27. September 2021 09:07

Die Zweitvertretung des USV Gnas empfing den USV Raika Unterlamm. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Gnas II wusste zu überraschen - Unterlamm musste eine 1:4-Schlappe einstecken.

Der erste Durchgang war ausgeglichen

Das Spiel war in der Anfangsphase sehr ausgeglichen, beide Teams kamen zu einigen Möglickeiten. Den besseren Start erwischten die Gäste - Lukas Mandl brachte sein Team in der 15. Minute in Front. Gnas drückte jetzt auf den Ausgleich, schaffte es aber selbst nicht den Ausgleich zu erzielen und benötigte Hilfe des Gegners. Dominik Müller lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab und schanzte dem USV Gnas II den Ausgleichstreffer zu (43.) So war die Partie zur Halbzeit noch vollkommen offen, mit dem 1:1 Remis ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren sofort hellwach - Sebastian Roth traf nach einem Eckball zum 2:1. Mit dem Minivorsprung fasste Gnas jetzt mehr Mut, drückte aufs Tempo und produzierte Chancen am laufenden Band. In Minute 59 zog Markus Niederl aus 20 Metern ab und es klingelte zum 3:1 im Kasten.

In der zweiten Hälfte fand Gnas den besseren Zugriff

Jan Kagerbauer baute den Vorsprung von USV Gnas II in der 85. Minute noch aus. Zum Schluss feierten die Gastgeber einen 4:1 Heimerfolg gegen Unterlamm. In den letzten fünf Partien rief der USV Gnas II konsequent Leistung ab und holte acht Punkte. Der Verlierer dieser Partie holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur acht Treffer erzielte USV Unterlamm bislang. Unterlamm ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute. Gnas II ist jetzt mit neun Zählern punktgleich mit USV Raika Unterlamm und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 12:15 auf dem achten Platz, Unterlamm ist in der Tabelle um drei Plätze abgerutscht und rangiert an zehnter Stelle. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Gebietsliga Süd: USV Gnas II – USV Raika Unterlamm, 4:1 (1:1)

15 Lukas Michael Mandl 0:1

43 Eigentor durch Dominik Mueller 1:1

51 Sebastian Roth 2:1

59 Markus Niederl 3:1

85 Jan Kagerbauer 4:1

Stimme zum Spiel:

Markus Fink, Trainer Gnas II:

"Wir haben in der ersten Halbzeit in puncto Laufbereitschaft zu wenig gegeben. Im zweiten Durchgang waren wir richtig gut haben ein völlig anderes Gesicht gezeigt. Der Sieg und auch die Höhe gehen in Ordnung."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!