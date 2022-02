Wenn Sturm zweimal klingelt: Ilzer & Jantscher sollen Breitenfeld oben halten

Details Dienstag, 01. Februar 2022 01:27

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Süd lacht nach der Herbstrunde, der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, gefolgt vom punktegleichen USV Siebing. An der 8. Stelle ist mit 12 Punkten aus 11 Spielen der USV Nestelbach im Ilztal zu finden. Dort findet sich auch der Beginn der Abstiegsphase wieder, Der zurzeit fünf Mannschaften nicht ganz freiwillig angehören. Träger der roten Laterne ist der SC Breitenfeld an der Rittschen, der es bislang auf bescheidene 9 Pünktchen gebracht hat. Aber die Überlebenschance, ein halbes Dutzend neue Spieler sollen dabei mithelfen, ist durchaus noch gegeben. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Benjamin Rabl, zweiter Obmann in Breitenfeld, stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Benjamin Rabl: "Es gab leider ein paar Spiele wo wir den ein oder anderen Punkt leichtfertig liegen haben lassen. Dennoch sehen wir dass alles noch sehr eng beisammen liegt. Das gibt uns Mut für die restlichen 11 Spiele."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Benjamin Rabl: "Über unsere Stärken sollen andere urteilen. Der wichtigste Punkt wird sein, die Trainingsbeteiligung nach oben zu schrauben. Das war im Herbst eindeutig zu wenig."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Benjamin Rabl: "Ein einheimischer kommt nach einer Knieverletzung wieder retour, ein zweiterer holt seine Schuhe wieder aus dem Keller. Mit Andreas Mauser holen wir einen motivierten Tormann von Ottendorf. 2 Spieler konnten wir aus Edelsbach holen. Und mit Simon Kopinja konnten wir einen alten Bekannten aus Minihof-Liebau zurück nach Breitenfeld lotsen. Leider werden Christian Thurner und Alexander Mandl kürzer treten, bzw. eine Pause machen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Benjamin Rabl: "Für die Offensive haben wir mit Simon Kopinja nachjustiert. Wenn sich bezüglich Verteidiger noch etwas ergeben sollte, werden wir vielleicht noch aktiv werden."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Benjamin Rabl: "Zum Glück sind wir von größeren Verletzungen verschont."

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Benjamin Rabl: "Es gab schon die ein oder andere gemeinsame Einheit. Offizieller Start ist aber am Freitag, den 4.Februar."

Die Zuversicht den Klassenerhalt zu berwerkstelligen ist geim SC Breitenfeld durchaus noch gegeben,

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Benjamin Rabl: "Ziel Nummer 1 ist ganz klar der Klassenerhalt. Wenn jeder 100 % gibt, sind wir auch überzeugt dies zu schaffen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Benjamin Rabl: "Soweit ich informiert bin, sind bis auf 2 Spieler alle geimpft. Jedoch gehört meines Erachtens die 2 G Regel generell überdacht. 3 G wie am Arbeitsplatz muss ausreichend sein. Ich kenne Spieler, die im Pflegeheim arbeiten und am Abend aber nicht zum Training erscheinen dürfen."

Wer sind die Meisterkandidaten?

Benjamin Rabl: "Normal werden sich es Siebing und Sinabelkirchen unter sich ausmachen."

Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Benjamin Rabl: "Natürlich hoffe ich dass unser Team sich nach langer Abstinenz wieder für eine WM qualifiziert,"

Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Benjamin Rabl: "Als Trainer Christian Ilzer, sehr ehrgeizig und bodenständig. Als Spieler Jakob Jantscher. Ein großes Vorbild."

Bild: SC Breitenfeld

© Robert Tafeit