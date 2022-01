Teuer verkauft: Junge Unterlammer wollen Gezeigtes nun wiederholen

Details Samstag, 29. Januar 2022 16:53

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Süd lacht nach der Herbstrunde, der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, gefolgt vom USV Schönwetter Bau Siebing. An der 7. Stelle ist mit 15 Punkten aus 11 Spielen der USV Raika Unterlamm zu finden. Ein Tabellenplatz der es im Frühjahr erlaubt, unbeschwert anzugreifen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Unterlamm-Funktionär Thomas Spörk stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Thomas Spörk: "Aufgrund des doch eher kleinen Kader im Herbst und vielen jungen Spielern kann man mit den eroberten Punkten zufrieden sein."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Thomas Spörk: "Vor allem in der Offensive gilt es den Hebel verstärkt anzusetzen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Thomas Spörk: "2 Abgänge bzw. 3 Zugänge."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Thomas Spörk: "Ein durchschlagskräftiger Angreifer würde sehr gut in unser Konzept passen."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Spörk: "Bislang sind wir zum Glück ohne Verletzungen ausgekommen."

Nach 7,5 Jahren kehrt der 31-jährige Kroate Dino Herc zum USV Unterlamm zurück.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Thomas Spörk: "Trainingsstart ist Dienstag, der 01.02."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Thomas Spörk: "Ziel ist in der Tabelle natürlich nach oben zu kommen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Thomas Spörk: "Unsere Mannschaft erfüllt mit Stand heute zu 95% die 2G Regel."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Thomas Spörk: "Sinabelkirchen und Siebing"

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Thomas Spörk: "Ich befürchte, dass für unser Team in den Playoff-Spielen Endstation ist."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Thomas Spörk: "Ein Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) würde sich in Unterlamm sicher wohl fühlen."

Bild: USV Unterlamm

© Robert Tafeit