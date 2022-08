Schützenfest: FC Bad Radkersburg gewinnt zweistellig

Details Sonntag, 21. August 2022 17:52

SV Union Weinburg präsentierte sich gegen FC Bad Radkersburg in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:10. In der ersten Halbzeit zeigten die Gäste noch Gnade und führten "nur" mit 3:0- im zweiten Durchgang ging die Post so richtig ab!

Tadej Flisar traf viermal ins Schwarze

Für das 1:0 und 2:0 war Tadej Flisar verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (20./34.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Edin Avdic das 3:0 nach (41.). Radkersburg hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Die Gäste bauten die Führung aus, indem Flisar zwei Treffer nachlegte (52./56.). Jetzt waren die Heimischen endgültig am Boden zerstört - die Auswärtsmannschaft spielte sich in ein wahren Rausch. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Avdic (71.), Mitja Flisar (77.) und Andrej Dugolin (80.), die weitere Treffer für den Ligaprimus folgen ließen.

Edin Avdic und Blaz Govedic markierten einen Doppelpack

Blaz Govedic gelang ein Doppelpack (81./85.), mit dem er das Ergebnis auf 10:0 hochschraubte. Am Ende ließ FC Bad Radkersburg kein gutes Haar an SV Weinburg und gewann außerordentlich hoch.

Nach drei Spieltagen ist Weinburg das Schlusslicht der Gebietsliga Süd. Einen klassischen Fehlstart legte die Heimmannschaft hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche. Radkersburg ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Der SV Union Weinburg gastiert am 27.08.2022 bei Pertlstein/Fehring II. Kommenden Freitag (19:00 Uhr) tritt FC Bad Radkersburg bei USV Nestelbach im Ilztal an.

Stimme zum Spiel:

Gerald Gollmann, sportlicher Leiter Bad Radkersburg:

"Das war eine beeindruckende Leistung. Bei uns ist keiner dem anderen ein Tor zu neidig, sie spielen sehr mannschaftsdienlich!"

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – FC Bad Radkersburg, 0:10 (0:3)

85 Blaz Govedic 0:10

81 Blaz Govedic 0:9

80 Andrej Dugolin 0:8

77 Mitja Flisar 0:7

71 Edin Avdic 0:6

56 Tadej Flisar 0:5

52 Tadej Flisar 0:4

41 Edin Avdic 0:3

34 Tadej Flisar 0:2

20 Tadej Flisar 0:1

Startformationen:

Weinburg: Andreas Leschnik - Serkan Elmas (K), Rok Ferk, Maximilian Krobath, Matias Ceh - Rene Rauch, Julian Insupp, Ismar Dedic, Matevz Verhovcak - Fabio Schnabel, David Pauko

Bad Radkersburg: Andrej Fajfar, Anej Meznaric, Tjaz Polajzer, Dejan Benkic, Andrej Dugolin (K), Tadej Flisar, Florian Atschko, Robin Mass, Jure Jevsenak, Elias Zenz, Edin Avdic

by René Dretnik

Foto: FC Bad Radkersburg