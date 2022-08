Souveräner Heimerfolg: Wolfsberg verteilt keine Gastgeschenke

Details Montag, 29. August 2022 10:30

SVU Steirerfleisch Wolfsberg erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Tus Raiba Kirchbach. Für die Heimmannschaft war dies der vierte Sieg im vierten Spiel. Die Messerer-Elf bleibt Leader Bad Radkersburg dicht auf den Fersen.

Kristian Kraus traf nach zehn Minuten

Bereits nach zehn Minuten stellte Kristian Kraus die Weichen für den SVU Wolfsberg auf Sieg, als er in mit dem 1:0 zur Stelle war. Auch die Gäste setzten sich offensiv in Szene - Jan Gritsch hatte den Ausgleich auf dem Fuß - sein Schuss ging aber knapp über das Tor (21.) In der 27. Minute erhöhte Stefan Alois Rohrer auf 2:0 für das Heimteam. Nach einem Zuspiel von Tilen Pungarsek köpfte er den Ball ins Tor.

Kirchbach gab sich aber nicht auf - kam zu einigen Möglichkeiten - es fehlte aber das Glück im Abschluss. Die Hausherren waren vor dem Tor effizienter - nach einem Angriff über die linke Seite spielte Michael Mabler den Ball in den Rückraum und Pungarsek drückte das Spielgerät zum 3:0 über die Linie (39.). Mit dem passablen Dreitore-Vorsprung aus Sicht der Heimischen ging es in die Halbzeitpause.

Tilen Pungarsek markierte einen Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel lief die Partie hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Die wohl beste Möglichkeit in dieser Phase hatte der Kirchbacher Kilian Prutsch, er scheiterte aber am Wolfsberger Keeper.

Pungarsek besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SVU Wolfsberg (80.). Er düpierte die gesamte Defensivabteilung der Gegner und versenkte das Spielgerät in den Maschen. Am Ende kam Wolfsberg gegen Tus Kirchbach zu einem verdienten Sieg.

SVU Steirerfleisch Wolfsberg belegt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle.

Kirchbach verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher zwei Siege und kassierten zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Wolfsberg auf SVU Kapfenstein, Tus Kirchbach spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV.

Stimme zum Spiel:

Elmar Messerer, Trainer Wolfsberg:

Gebietsliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – Tus Raiba Kirchbach, 4:0 (3:0)

Startformationen:

Wolfsberg: Erwin Absenger - BEd Christoph Fedl (K), Raphael Pfeiler, Stefan Alois Rohrer - Josef Graupp, Daniel Radl, Timotej Lorber, Aljaz Grasic - Kristian Kraus, Michael Marbler, Tilen Pungarsek

Kirchbach: Johannes Gruber - Thomas Reichmann, Mihael Suhac, Andreas Feyertag - Kilian Prutsch, Christofer Koschatzky, Kevin Mathias Funder, Andreas Fink - Jan-Luca Gritsch, Roman Fuchs (K), Alen Brumen

