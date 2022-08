Souveräner Wolfsberger Sieg über Großwilfersdorf/Ilzer SV II

Details Montag, 15. August 2022 15:15

SVU Steirerfleisch Wolfsberg fügte der Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 5:2. Mit dieser Form bleibt Wolfsberg mit Sicherheit einer der Titelaspiranten in der Liga.

Das Spiel begann ganz nach Wunsch für die Gäste. In der fünften Minute brachte Tobias Höfler den Großwilfersdorf/Ilzer SV II auf die vermeintliche Siegerstraße. Nach einigen nicht genutzen Möglichkeiten er Hausherren glich dann Tilen Pungarsek in der 28. Spielminute zum 1:1 aus. Die Führung hielt nur kurz - Felix Seifried war es, der in der 36. Minute das Spielgerät im Tor von SVU Wolfsberg unterbrachte. Aber auch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Pungarsek den Ausgleich (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Nach dem Wiederanpfiff schaltete Wolfsberg einen Gang rauf und spielte sich nahezu in einen Rausch: Dem 3:2 durch Pungarsek (57.) ließen Kristian Kraus (58.) und Timotej Lorber (88.) weitere Treffer für Wolfsberg folgen. Zum Schluss feierte SVU Steirerfleisch Wolfsberg einen dreifachen Punktgewinn gegen Großwilfersdorf/Ilz II und bleibt weiterhin ohne Punkteverlust.

Um auch in dieser Saison oben mitzureden, will SVU Wolfsberg an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Trotz der Niederlage belegt Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II weiterhin den vierten Tabellenplatz. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht Wolfsberg derzeit auf dem zweiten Rang.

Stimme zum Spiel:

Elmar Messerer, Trainer Wolfsberg:

"Ilz II ist eine junge gute Mannschaft mit viel Potential. Der Gegner hat uns vor eine schwierige Aufgabe gestellt, aber aufgrund unserer Routine und unserer offensiven Qualität ist der Sieg in dieser Höhe verdient."

Startformationen:

Wolfsberg: Erwin Absenger - BEd Christoph Fedl (K), Raphael Pfeiler, Stefan Alois Rohrer, Philipp Stross - Josef Graupp, Timotej Lorber, Aljaz Grasic - Kristian Kraus, Michael Marbler, Tilen Pungarsek

Ilzer SV: Christian Pötz - Samuel Höfler, Felix Seifried (K), Florian Maximilian Baronigg, Marcel Laschet - Tobias Höfler, Marcel Erkinger, Jonas Ferdinand Kohl - Marvin Rath, Marco Rene Rath, Lukas Ritter

Gebietsliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II, 5:2 (2:2)

88 Timotej Lorber 5:2

58 Kristian Kraus 4:2

57 Tilen Pungarsek 3:2

40 Tilen Pungarsek 2:2

36 Felix Seifried 1:2

28 Tilen Pungarsek 1:1

5 Tobias Hoefler 0:1

by ReD

Foto: Harald Dostal